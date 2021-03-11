Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ayrılıyor mu?

Perşembe günleri ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölüm fragmanında heyecan yarattı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek diziden neden ayrılıyor?

Perşembe günleri ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölüm fragmanında heyecan yarattı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek diziden neden ayrılıyor? Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ekranlara gelen 86. bölümünde Demir Züleyha'dan boşanmak istiyor ve 87. bölümde merak içinde bırakacak gelişmeler yaşanıyor. Züleyha'nın kaçırılması ve bir türlü bulunamaması dizinin fragmanına damga vuruyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

FEKELİ 'FİKRET' GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ! ŞİMDİ NE YAPACAK?

Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamaz. Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyler ama Fikret'in deli öfkesini dindiremez! Fekeli artık bu acılarla, yeniden bir savaş ile sınanmaktansa ölmeyi dileyecek haldedir. Üstelik ne kadar istemese de bu savaşın içine hızla o da çekilecektir!

FİKRET'İN İKİNCİ MEKTUBU DA ORTAYA ÇIKINCA SAVAŞ DA KAÇINILMAZ HALE GELİR

Fikret'in ikinci mektubu da konakta ortaya çıkar! Züleyha mektubun gerçekliğinin iyice araştırılması gerektiğini ısrarla söylese de, Demir için artık bu durum bir savaş ilanıdır! Babasının günahı olmadığına ise yüzde yüz emindir! O, bu savaşı bildiği yoldan kazanmak için harekete geçer. Ama Züleyha'nın başka planları vardır. İlk olarak biraz araştırma yapar, ardından da Sevda ile İstanbul'a gitmeye karar verir.

FİKRET VE MÜJGAN YİNE BİR DARGIN BİR BARIŞIK

Fikret, Fekeli'ye her şeyi anlattıktan sonra, duygusal olarak çöker. Kötü bir gece geçirir. Eve döndüğünde ise Müjgan'la barışır. Geleceklerini konuşurlar ama Müjgan Fikret'in ilgisizliğinden hala mutsuzdur.

Hastanede de Ümit, Müjgan ile olan gerginliği sona erdirmek için harekete geçer ve zeytin dalı uzatır. Müjgan da onunla dost olabilmek için adım atar. Ama iki kadın da henüz birbirlerinin Fikret ile ilişkisinin boyutunu bilmiyordur!

DEMİR, ZÜLEYHA'DAN BOŞANMAYA KARAR VERİYOR!

Ümit, Yaman konağındaki yemeğin ardından yine Demir ile buluştuğu için mutludur. Ama Demir'in temkinli halleri canını sıkar. Tekrar karşılaştıklarında ise Demir'i baş başa kalmaya ikna eder. Birlikte tatile gitmeye karar verirler. Bu tatil, Demir'in uğrunda neredeyse Çukurova'yı yaktığı Züleyha'dan boşanma kararı vermesine neden olur!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 87. BÖLÜM FRAGMANI