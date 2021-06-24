Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon olacak mı, bitiyor mu, sezon finali mi? Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde neler olacak?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bugün sezon finali yapıyor. Bunun ardından izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova tamamen bitecek mi, yeni sezonda devam edecek mi, final mi olacak merak etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova final mi yapacak? Bir Zamanlar Çukurova bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleri çıkacak mı, yayınlanacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova bitti mi, yeni sezon olacak mı, Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde neler olacak? 24 Haziran Perşembe Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde neler oldu? Ayrıntılar haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BİTİYOR MU, SEZON FİNALİ Mİ OLACAK?

Bir Zamanlar Çukurova dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre bugün dizi sezon finali ile ekranlara gelecek.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"Yeni bölümden ilk kareler

#BirZamanlarÇukurova sezon finaliyle Perşembe 20.00'de ATV'de!"

Buna göre dizi bugün sezon finali yapacaktır?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİNAL Mİ YOKSA SEZON FİNALİ Mİ?

Dizi final yapmıyor yani tamamen bitmeyecek, sadece sezon finali yapacaktır.

DİZİNİN YENİ SEZONU ÇEKİLECEK Mİ?

Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Fakat bugün dizi sezon finali yapılacak. Haliyle gelecek sezon yeni bölümlerinin çekileceği düşünülüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Demir ve Fikret'in dostluğu düşmanla baş etmeye yetecek mi?

Ümit oyununu sürdürmeye kararlı

Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır! Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

Fikret bir kez daha Demir'e dost elini uzatıyor

Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir. Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!

Savcı, Demir'in peşinde! Eşkıya konakta!

Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır! Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler! Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar! Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar!