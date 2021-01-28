Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 28 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Bir Zamanlar Çukurova var mı? İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Bir Zamanlar Çukurova var mı? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Bir Zamanlar Çukurova'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Bir Zamanlar Çukurova 28 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İkinizi de yaşatmam!"

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da Züleyha'nın hanım ağalığı ile barış dolu yeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın geleneklerini devam ettiren Züleyha toplu nikah için tüm hazırlıkları tamamlar. Konak da iki gelin verecektir: Gülten ve Fadik! Düğün, uzun bir aradan sonra şehre yeniden neşe getirir. Fekeli ve Züleyha'nın şahitliğinde neşe içinde bir düğün yaşanacaktır. Ancak düğün boyunca Fikret yine gözünü Demir'den ayırmaz. Hatta düğün telaşının arasında, artık planının bir sonraki aşamasına geçecek fırsatı da bulur!

KADIN DAYANIŞMASI ÇUKUROVA'YI ZENGİNLEŞTİRİYOR!

Demir'in annesinin tüm hisselerini de devretmesinin ardından Züleyha hem toprakların hem şirketin yönetiminde yoğun bir iş hayatına başlar. Ama elbette, yüzlerce yıldır, erkeklerin egemenliğinde iş yapmaya alışılmış topraklarda bu iş o kadar kolay olmayacaktır. Züleyha'nın kadın olmasını fırsat bilerek zorbalık yapan bir grup, karşılarında Züleyha'nın yanı sıra arkasında dimdik duran Sevda'yı bulacaktır!

Sevda da, konaktaki tüm kadınlar da Züleyha'nın arkasında adeta ona bir kadın ordusu oluşturacaktır. Bu kadın dayanışması, aralarındaki başka savaşların kırgınlıklarını da yok etmeye başlar!

YILMAZ'IN 30 MİLYONU NEREDE?

Yılmaz'ın tüm mal varlığını satması, Behice ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst edecektir! Milyonlar gelecek diye otelde lüks bir hayat süren iki kadın, şimdi hem mirassız kalmanın hem de otelin parasını nasıl ödeyeceklerinin derdine düşecektir! Behice, o parayı bulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Müjgan ise Fekeli'nin yanına da dönemeyeceklerinden, şehrin en ucuz oteline yerleşme planları yapar. Her ikisi de kayıp milyonların Züleyha'da olduğundan emindir.

FİKRET VE ÜMİT'İN PLANI NE?

Ümit, Çukurova'ya bir an önce yerleşmek için ev ararken, Demir ona büyük bir iyilik yapacaktır. Şehrin başhekimine destek olmanın görevi olduğunu söylese de bu Ümit ile yakınlaşması için bir fırsattır. Fikret ve Ümit ise Demir'in bu jestini birlikte kutlayacak kadar planlarına sadıktırlar. İkisi, çok uzun zamandır bekledikleri bir döneme girmenin sevinci içindedir. Fikret, düğün telaşının arasında planlarının ikinci kısmını hayata geçirmiştir ve şimdi olayların gelişmesini bekleyeceklerdir.

ZÜLEYHA'NIN BULDUĞU MEKTUBU KİM BIRAKTI?

Züleyha, şirkete geldiğinde Demir için bırakılmış bir mektup bulur. Mektup, geçmişten bir konuşmayı anlatmaktadır ve altında isim yoktur. Çukurova'da Yamanların geçmişten gelen bir düşmanı mı vardır?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ÇUKUROVA'DA GİDENLERİN HÜZNÜ VE BARIŞIN HUZURU VAR!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da yepyeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın ve hemen ardından Yılmaz'ın kayıpları hem hüznü kalıcı kılmış, hem de onların anılarına tüm eski defterler ortadan kaldırılmıştır! Çukurova'da bambaşka eski defterler ortaya çıkana dek, Yaman ve Fekeli konaklarında, hüzünlü ama huzurlu bir dönem başlamıştır.

İSTANBULLU ZÜLEYHA'NIN HİKAYESİ SONA ERDİ!

ŞİMDİ ÇUKUROVA'NIN YENİ HANIMAĞASI ZÜLEYHA'NIN HİKAYESİ BAŞLIYOR!

Züleyha ve Demir, evlatları için aynı evde yaşayan iki arkadaşa dönüşür. Bu durum, Sevda için garip ve imkânsızdır ama iki taraf da durumlarından hoşnuttur. Züleyha, hayatının akışını değiştiren Hünkar'ın mirasını devralır.

Önce onun odasına, sonra çalışma masasına yerleşir. Hünkar'ın en yakın askerleri olan, Saniye, Gülten ve Fadik ile Hünkar'ın anılarını paylaşır. Kızlara Hünkar'ın değerli takılarını hediye eder. Ardından da işlere girişir. Hünkar'ın birbirinden kıymetli kıyafetleri müzayede ile satılacak ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilecektir. Züleyha, huğlardakilerle de ilgilenmeyi hiç ihmal etmeyip, herkesin sevgisini kazanır. Bu arada, İstanbul'dan gelen bir misafirin yüzünü güldürüp, onu neşelendirecektir. Şermin'in önerisi ve Sevda'nın da desteği ile bir görev daha alacaktır! Şehir kulübünde bir davette ise Demir, Züleyha'ya Hünkar'ın şirket hisselerini devredeceğini açıklar. Artık Züleyha hem çiftlikte hem şirkette hem de cemiyette yoğun bir çalışma dönemine girecektir. İstanbullu terzi yamağı Züleyha, artık Adanalı bir hanımağadır!

ÖNCE DEMİR, SONRA MÜJGAN ÜMİT İLE TANIŞACAKTIR!

Demir, yolda lastiği patladığını görünce tanıştığı Ümit'ten ummadığı bir şekilde etkilenir. Ancak hakkında hiçbir bilgi alamaz. Züleyha'ya artık kendisini sevmesi için baskı yapmaktan vazgeçen Demir, aynı evde çocuklarını birlikte büyütmenin huzuru ile kendini işine verir. Arkadaşlarıyla yemeğe gittiğinde Ümit ile tekrar karşılaşacak ve ne kadar inkâr etse de arkadaşları onun Ümit'ten nasıl etkilendiğini görecektir! Ümit, şehre yeni gelmiştir ve hastanede de Müjgan ile tatsız bir karşılaşma yaşayacaktır. Yılmaz'ın gidişi ile halası İstanbul'a gitmenin yollarını kovalarken, Müjgan artık kendini tamamen Çukurova'ya ait hissetmektedir ama Ümit'in gelişi, onu savunmasız bırakacaktır!

FEKELİ BİR KEZ DAHA BEHİCE YÜZÜNDEN MÜJGAN İLE RESTLEŞİYOR!

Müjgan, hastanede olanlar ve Ümit ile yaşadığı kötü karşılaşmadan sonra Behice'ye dert yanar ve bu elbette Behice'nin elinde tekrar oradan gitmek için bir koz haline gelecektir. Fekeli konağında yine tartışma vardır. Behice, Müjgan'ı İstanbul'a gitmeye ikna etmeye çalışırken, bir yandan da Nazire'yi azarlarken Fekeli gelir. Behice, bu kez istediğini elde eder ve Fekeli'nin resti ile Müjgan ile birlikte evi terk ederler. Ancak onları kötü bir haber beklemektedir.

ŞEHİR KULÜBÜNDEKİ DAVETTE HERKES ÜMİT İLE TANIŞIR!

Demir, Züleyha ve Sevda şehir kulübünde Sanayi Odası Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni'ne gider. Demir, özel davet sebebiyle kapıdan geri çevrilen Ümit'i fark edince yanına gider ve onu da kendi misafiri olarak içeri aldırır. Ümit'in kim olduğu merak konusudur. Fikret ise, Demir'den gözünü ayırmaz. Daha sonra da mezarlığa Adnan Yaman'ın mezarına gidecektir. Fikret'in Fekeli'ye yapacağı itirafın ardından Çukurova'da yine yer yerinden oynayacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)