Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Bir Zamanlar Çukurova var mı? İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Bir Zamanlar Çukurova var mı? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Bir Zamanlar Çukurova'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Bir Zamanlar Çukurova 21 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Bundan sonra Çukurova'da en dişli rakibim sensin...''

ÇUKUROVA'DA GİDENLERİN HÜZNÜ VE BARIŞIN HUZURU VAR!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da yepyeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın ve hemen ardından Yılmaz'ın kayıpları hem hüznü kalıcı kılmış, hem de onların anılarına tüm eski defterler ortadan kaldırılmıştır! Çukurova'da bambaşka eski defterler ortaya çıkana dek, Yaman ve Fekeli konaklarında, hüzünlü ama huzurlu bir dönem başlamıştır.

İSTANBULLU ZÜLEYHA'NIN HİKAYESİ SONA ERDİ!

ŞİMDİ ÇUKUROVA'NIN YENİ HANIMAĞASI ZÜLEYHA'NIN HİKAYESİ BAŞLIYOR!

Züleyha ve Demir, evlatları için aynı evde yaşayan iki arkadaşa dönüşür. Bu durum, Sevda için garip ve imkânsızdır ama iki taraf da durumlarından hoşnuttur. Züleyha, hayatının akışını değiştiren Hünkar'ın mirasını devralır.

Önce onun odasına, sonra çalışma masasına yerleşir. Hünkar'ın en yakın askerleri olan, Saniye, Gülten ve Fadik ile Hünkar'ın anılarını paylaşır. Kızlara Hünkar'ın değerli takılarını hediye eder. Ardından da işlere girişir. Hünkar'ın birbirinden kıymetli kıyafetleri müzayede ile satılacak ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilecektir. Züleyha, huğlardakilerle de ilgilenmeyi hiç ihmal etmeyip, herkesin sevgisini kazanır. Bu arada, İstanbul'dan gelen bir misafirin yüzünü güldürüp, onu neşelendirecektir. Şermin'in önerisi ve Sevda'nın da desteği ile bir görev daha alacaktır! Şehir kulübünde bir davette ise Demir, Züleyha'ya Hünkar'ın şirket hisselerini devredeceğini açıklar. Artık Züleyha hem çiftlikte hem şirkette hem de cemiyette yoğun bir çalışma dönemine girecektir. İstanbullu terzi yamağı Züleyha, artık Adanalı bir hanımağadır!

ÖNCE DEMİR, SONRA MÜJGAN ÜMİT İLE TANIŞACAKTIR!

Demir, yolda lastiği patladığını görünce tanıştığı Ümit'ten ummadığı bir şekilde etkilenir. Ancak hakkında hiçbir bilgi alamaz. Züleyha'ya artık kendisini sevmesi için baskı yapmaktan vazgeçen Demir, aynı evde çocuklarını birlikte büyütmenin huzuru ile kendini işine verir. Arkadaşlarıyla yemeğe gittiğinde Ümit ile tekrar karşılaşacak ve ne kadar inkâr etse de arkadaşları onun Ümit'ten nasıl etkilendiğini görecektir! Ümit, şehre yeni gelmiştir ve hastanede de Müjgan ile tatsız bir karşılaşma yaşayacaktır. Yılmaz'ın gidişi ile halası İstanbul'a gitmenin yollarını kovalarken, Müjgan artık kendini tamamen Çukurova'ya ait hissetmektedir ama Ümit'in gelişi, onu savunmasız bırakacaktır!

FEKELİ BİR KEZ DAHA BEHİCE YÜZÜNDEN MÜJGAN İLE RESTLEŞİYOR!

Müjgan, hastanede olanlar ve Ümit ile yaşadığı kötü karşılaşmadan sonra Behice'ye dert yanar ve bu elbette Behice'nin elinde tekrar oradan gitmek için bir koz haline gelecektir. Fekeli konağında yine tartışma vardır. Behice, Müjgan'ı İstanbul'a gitmeye ikna etmeye çalışırken, bir yandan da Nazire'yi azarlarken Fekeli gelir. Behice, bu kez istediğini elde eder ve Fekeli'nin resti ile Müjgan ile birlikte evi terk ederler. Ancak onları kötü bir haber beklemektedir.

ŞEHİR KULÜBÜNDEKİ DAVETTE HERKES ÜMİT İLE TANIŞIR!

Demir, Züleyha ve Sevda şehir kulübünde Sanayi Odası Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni'ne gider. Demir, özel davet sebebiyle kapıdan geri çevrilen Ümit'i fark edince yanına gider ve onu da kendi misafiri olarak içeri aldırır. Ümit'in kim olduğu merak konusudur. Fikret ise, Demir'den gözünü ayırmaz. Daha sonra da mezarlığa Adnan Yaman'ın mezarına gidecektir. Fikret'in Fekeli'ye yapacağı itirafın ardından Çukurova'da yine yer yerinden oynayacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Bundan sonra Çukurova'da en dişli rakibim sensin...''

ÇUKUROVA'DA GİDENLERİN HÜZNÜ VE BARIŞIN HUZURU VAR!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da yepyeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın ve hemen ardından Yılmaz'ın kayıpları hem hüznü kalıcı kılmış, hem de onların anılarına tüm eski defterler ortadan kaldırılmıştır! Çukurova'da bambaşka eski defterler ortaya çıkana dek, Yaman ve Fekeli konaklarında, hüzünlü ama huzurlu bir dönem başlamıştır.

İSTANBULLU ZÜLEYHA'NIN HİKAYESİ SONA ERDİ!

ŞİMDİ ÇUKUROVA'NIN YENİ HANIMAĞASI ZÜLEYHA'NIN HİKAYESİ BAŞLIYOR!

Züleyha ve Demir, evlatları için aynı evde yaşayan iki arkadaşa dönüşür. Bu durum, Sevda için garip ve imkânsızdır ama iki taraf da durumlarından hoşnuttur. Züleyha, hayatının akışını değiştiren Hünkar'ın mirasını devralır.

Önce onun odasına, sonra çalışma masasına yerleşir. Hünkar'ın en yakın askerleri olan, Saniye, Gülten ve Fadik ile Hünkar'ın anılarını paylaşır. Kızlara Hünkar'ın değerli takılarını hediye eder. Ardından da işlere girişir. Hünkar'ın birbirinden kıymetli kıyafetleri müzayede ile satılacak ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilecektir. Züleyha, huğlardakilerle de ilgilenmeyi hiç ihmal etmeyip, herkesin sevgisini kazanır. Bu arada, İstanbul'dan gelen bir misafirin yüzünü güldürüp, onu neşelendirecektir. Şermin'in önerisi ve Sevda'nın da desteği ile bir görev daha alacaktır! Şehir kulübünde bir davette ise Demir, Züleyha'ya Hünkar'ın şirket hisselerini devredeceğini açıklar. Artık Züleyha hem çiftlikte hem şirkette hem de cemiyette yoğun bir çalışma dönemine girecektir. İstanbullu terzi yamağı Züleyha, artık Adanalı bir hanımağadır!

ÖNCE DEMİR, SONRA MÜJGAN ÜMİT İLE TANIŞACAKTIR!

Demir, yolda lastiği patladığını görünce tanıştığı Ümit'ten ummadığı bir şekilde etkilenir. Ancak hakkında hiçbir bilgi alamaz. Züleyha'ya artık kendisini sevmesi için baskı yapmaktan vazgeçen Demir, aynı evde çocuklarını birlikte büyütmenin huzuru ile kendini işine verir. Arkadaşlarıyla yemeğe gittiğinde Ümit ile tekrar karşılaşacak ve ne kadar inkâr etse de arkadaşları onun Ümit'ten nasıl etkilendiğini görecektir! Ümit, şehre yeni gelmiştir ve hastanede de Müjgan ile tatsız bir karşılaşma yaşayacaktır. Yılmaz'ın gidişi ile halası İstanbul'a gitmenin yollarını kovalarken, Müjgan artık kendini tamamen Çukurova'ya ait hissetmektedir ama Ümit'in gelişi, onu savunmasız bırakacaktır!

FEKELİ BİR KEZ DAHA BEHİCE YÜZÜNDEN MÜJGAN İLE RESTLEŞİYOR!

Müjgan, hastanede olanlar ve Ümit ile yaşadığı kötü karşılaşmadan sonra Behice'ye dert yanar ve bu elbette Behice'nin elinde tekrar oradan gitmek için bir koz haline gelecektir. Fekeli konağında yine tartışma vardır. Behice, Müjgan'ı İstanbul'a gitmeye ikna etmeye çalışırken, bir yandan da Nazire'yi azarlarken Fekeli gelir. Behice, bu kez istediğini elde eder ve Fekeli'nin resti ile Müjgan ile birlikte evi terk ederler. Ancak onları kötü bir haber beklemektedir.

ŞEHİR KULÜBÜNDEKİ DAVETTE HERKES ÜMİT İLE TANIŞIR!

Demir, Züleyha ve Sevda şehir kulübünde Sanayi Odası Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni'ne gider. Demir, özel davet sebebiyle kapıdan geri çevrilen Ümit'i fark edince yanına gider ve onu da kendi misafiri olarak içeri aldırır. Ümit'in kim olduğu merak konusudur. Fikret ise, Demir'den gözünü ayırmaz. Daha sonra da mezarlığa Adnan Yaman'ın mezarına gidecektir. Fikret'in Fekeli'ye yapacağı itirafın ardından Çukurova'da yine yer yerinden oynayacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

