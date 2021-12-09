Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lütfiye'nin başı belaya giriyor

Lütfiye, Fekeli ile ilgili duyduklarını kaldıramayıp rahatsızlanır. Abdülkadir ise Hüseyin'in cinayeti kime itiraf ettiğini bulmak için harekete geçer. Öğrendiklerini yanlış biriyle paylaşmaya kalkan Lütfiye'nin başı büyük bir belaya girer.

Züleyha, Fikret'in aşkını kabullenemiyor

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanır ve yeniden kavgaya tutuşurlar. Hakan, Züleyha'nın karşısına çıkıp Fikret'in ona âşık olduğunu söyler. Züleyha reddedip Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan'ı kırarken, kendisi de Fikret'le ilgili içten içe şüpheye düşer.

Fikret aşk ve mantık arasında kalıyor

Fikret, Züleyha'ya âşık olduğunu kendisi de kabul edince gözü hiçbir şeyi görmez. Çetin'le dertleşirken Züleyha'yı Hakan'dan kıskandığını söyleyen Fikret, duygularını Züleyha'ya itiraf etmek ister. Lütfiye, çıkan dedikodulardan sonra Betül'le evlenmesinin doğru olduğunu söyleyince, Fikret, kalbi ve mantığı arasında kalır.

Fikret tuzağa düşüyor

Fikret, şirketin TIR'larıyla kaçakçılık yapıldığını öğrenince Çetin'le beraber TIR'ları arayıp uyuşturucuyu ele geçirir. Fikret, bu olayın arkasında Mehmet Kara olduğunu düşünür ve onu bitirmeye ant içer. Fikret, Züleyha'ya Mehmet Kara'nın kaçakçılık yaptığını söylerken, kendini korkunç bir tuzağın içinde bulur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülkadir'in tehditleri Lütfiye'yi yıldırmıyor

Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir.

Fikret ve Betül nişanlanıyor

Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder. Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar. Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler.

Vahap ve Abdülkadir'in oyunu ortaya çıkıyor

Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.

Züleyha'yı bekleyen büyük tehlike!

Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar. Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.

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