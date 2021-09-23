Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ümit'e doğrulttuğu silah ateş alınca dehşet içinde kalan Züleyha, konağa dönüp Fikret ve Fekeli'ye Ümit'i öldürdüğünü söyler. Artık Ümit'in hamile olmadığını da öğrenmiştir. Üçü beraber Ümit'i aramaya koyulurken olanı biteni uzaktan izleyen Hakan ise planını çoktan yapmıştır. Züleyha'nın Ümit'i vurduğu silahı koz olarak elinde tutmaya karar verir.

Züleyha hanımağalığını bir kez daha gösteriyor!

Züleyha, Ümit'in Adnan'ı kaçırmasına içeriden birinin yardım ettiğini düşünür ve işbirlikçiyi aramaya başlar. Fekeli perişan haldeki Züleyha'ya bir hanımağa olduğunu hatırlatır. Fekeli'nin desteğiyle kendine gelen Züleyha, konak halkını etrafında toplayarak Yamanların gücünü bir kez daha gösterir. Şermin ve Betül, Züleyha'nın kolay kolay pes etmeyeceğini anlayıp ona karşı iyice bilenir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hakan, şirketin yeni hissedarı olarak sahnede

Züleyha ve Hakan ilk kez karşı karşıya gelir. Üstelik bu karşılaşma büyük bir olaya gebedir. Züleyha bu gizemli yabancının kim olduğunu merak ederken, Abdülkadir, Hakan'ın Züleyha'dan etkilendiğini fark eder. Bu sırada Züleyha'dan da vekalet alan Betül, Yaman Holding'de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadır. Zaferine ulaştığını düşünen Betül'ün karşısına Hakan, Mert Kara adıyla dikilir ve yönetim kurulu toplantısında kendini şirketin hissedarı olarak tanıtır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir. Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır. Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar. Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.

Şirkette Betül, konakta Şermin terör estiriyor

Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir. Lütfiye Züleyha'yı üzmemek için Şermin'in sözlerini sineye çekerken, Betül annesine Fikret'le evlenip Fekeli'nin servetini alacağını söyler.

Fekeli'den Hakan'a 'hoşgeldin' yemeği Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Fekeli, Hakan'a bir şans vermek ister ve onu şehir kulübünde yemeğe davet eder. Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsızdır. Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesilir. Gecenin sonunda Hakan, Abdülkadir'i şoke edecek bir hamlede bulunur.

Demir'in yüzüğü, Züleyha'yı yeniden umutlandırıyor

Yamanlar Konağı'nda büyük bir sürpriz yaşanır. Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar. Züleyha, Demir'in yaşadığı umuduna kapılıp büyük bir mutluluk yaşar.

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