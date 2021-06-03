Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 99. Bölüm fragmanı izle!

ATV 'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak merak etti. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 99. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ip uçları veren fragman izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 99. Bölüm fragmanı izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ZÜLEYHA VE DEMİR'İN ARASINDA ŞİMDİ SADECE ÜMİT DEĞİL BEBEK DE VAR!

Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir! Hatta hanımağalığının gücü, kırılan kalbinin önüne geçecek, bebeği konakta büyüteceklerini, Demir'i kızdırmazsa arada sırada görebileceğini bile söyleyecektir!

Ümit'in hamilelik haberi Sevda için sevinç kaynağı olacaktır ama kızını korumak için yapmak zorunda kaldıkları ile Demir'in hayatındaki yeri değişecektir!

BETÜL İLE ŞEHRE ÖNCE PARİS HAVASI SONRASI YENİ BİR SAVAŞ KOKUSU GELİR

'Bilgi güçtür' diyerek annesini hem mutlu eden hem şaşkına çeviren Betül, yıllar önce ayrıldığı şehre adeta Paris'in tüm hareketliliğini getirecektir. Cemiyet hayatında yerini hızla alan Betül, başhekim Ümit ile tanışmakta da gecikmez! Demir ile uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra, savaşların aynı tarafında yer almaya başlayan Şermin de kızıyla birlikte kendi cephesini açmak üzeredir! Ana-kız birlikte yepyeni bir savaşın eşiğindedirler!

FEKELİ VE LÜTFİYE TARAFSIZ KALABİLECEK Mİ?

Müjgan'ın kaybının ardından, dünya olaylarından adeta elini ayağını çeken Fekeli ve Lütfiye, Fikret ile birlikte Kerem Ali'nin geleceğini planlamaktan başka bir konuyla ilgilenmez haldedir. Ancak Fekeli, şehir kulübünde, Hünkar Yaman Vakfı'nın daveti olunca Lütfiye hazırlanıp davete icabet eder. Sevda daha önce olduğu gibi yine, başı sıkıştığında Fekeli'den yardım isteyecektir. Yardım isteyeni geri çevirmeyen Fekeli, konağında bir misafir ağırlamak zorunda kalacaktır ama daha çok yeni Fikret ve Demir arasında yaşananlara benzeyen bir saldırı yine gerçekleşince, misafirini evinde daha fazla tutamaz! Çukurova bir kez daha, duvar ilanları ile bir sırrın açıklanmasına ev sahipliği yapmaktadır!