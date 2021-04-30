Bir Zamanlar Çukurova setinde aşk iddiası!
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Bir Zamanlar Çukurova setinde aşk iddiası!

Bir Zamanlar Çukurova setinde aşk iddiası!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde sürpriz bir aşk yaşandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte o iddianın perde arkası...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini canlandıran Furkan Palalı ile Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova'nın aşk yaşadığı iddia edildi.

Dizide rol gereği aşk yaşayan ikilinin gerçek hayatta da aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. (tv100-Birsen Altuntaş)

SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE BOŞANDI

Melike İpek Yalova, geçtiğimiz ay yapımcı eşi Altuğ Gültan'dan sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

Beş dakika süren duruşma sonucu kararını açıklayan mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına hükmetmişti. Yalova ve Gültan, birbirinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.

Kaynak: Snob Magazin

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