Bir Zamanlar Çukurova Saniye'ye ne oldu, neden yok, öldü mü? Saniye'yi canlandıran Selin Yeninci diziden ayrıldı mı? BZÇ Saniye çıktı mı?
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ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakteri ile dikkat çeken Selin Yeninci'nin dizide olmaması sonrası seyirci Bir Zamanlar Çukurova Saniye neden yok, çıktı mı, öldü mü? sorularına yanıt aradı. Oyuncu yayımlanan 120. bölümünde geçirdiği kaza sonrası ölerek kadrodan ayrıldı. Gelişmenin ardından izleyenler, Saniye öldü mü, Selin Yeninci Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı? Saniye'yi oynayan Selin Yeninci diziden ayrıldı mı? sorularını araştırdı.
Bir Zamanlar Çukurova Saniye neden yok, öldü mü? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Saniye karakteri, konakta çalışanlardan biri olarak ekrana geliyordu. Saniye'yi canlandıran Selin Yeninci, 120. bölümün ardından sosyal medyadan veda mesajı yayımladı. Peki, Saniye'yi oynayan Selin Yeninci diziden ayrıldı mı? Selin Yeninci kimdir?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Altan Gördüm Haşmet Çolak karakteri ile dahil oldu. Dizinin Çolak Ağası olan Haşmet Çolak'ın içinde bulunduğu aracın Saniye ve Gülten'e çarpması ile iki kadın da hayatını kaybetti. Saniye'ye hayat veren Selin Yeninci ise veda mesajı yayımladı.
''Hoşça kal Saniye,
Bana bir son değil, harika başlangıçlar verdin. Yapımcılarımız Timur Savcıl ve Burak Sağyaşar sizlere çok teşekkür ederim. Bana teslim ettiğiniz tüm güzellikler için. Seyirciye saygınızın sevginizin ifadesi olarak üretip yıllardır sürdürdüğünüz bu efsanenin parçası olmak her zaman çok kıymetliydi.
Yönetmenlerimiz Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık. Bana güvendiğiniz ve oyun alanımda beni özgür bırakıp tüm süreci benim için güzelleştirdiğiniz her an için teşekkür ederim. Her bölüm parıldayan tüm yazar ekibimize verdikleri ilham için çok teşekkür ederim. Tüm oyun arkadaşlarım hepinize teker teker teşekkür ederim. Aramızdan ayrılan, katılan, ilk günden beri aynı yolda yürüdüğüm tüm çalışma arkadaşlarım hepinizin ayrı ayrı emeklerine sağlık. Ve elbette bugüne kadar bizi destekleyen tüm seyircimiz ; Saniye'yi o kadar sevdiniz ki ömrüme ömür kattınız. Elinizi sırtımda hissetmek bana nasip oldu . Çok şükür oradasınız. Yeniden karışılacağımıza eminim . Bir Adana vedasıyla bitireyim ;
Hepiniz Allah'a emanet olun .
Edene dedene bye bye.''
Yeninci, 16 Ocak 1988'de İstanbul'da doğdu. Nasipse Adayız (2020), Bir Zamanlar Çukurova (2018) ve Balkaya ile tanınıyor. Oyuncu Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü almıştır.