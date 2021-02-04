Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizideki konak ve çiftlik nerede?
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Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizideki konak ve çiftlik nerede?

04.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:04
Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizideki konak ve çiftlik nerede?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Bir Zamanlar Çukurova dizideki konak ve çiftlik nerede? Çukurova nerede? Hangi ile bağlı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Dizinin çekimleri genellikle Adana ve Mersin şehirlerinde gerçekleşiyor. Dizideki konak çekimleri Aladağ Çiftliği'nde yapılmaktadır. Bir Zamanlar Çukurova dizisi seti ve Aladağlar konağı Adana'nın Karaahmetli köyüne kurulmuştur. Kısacası dizinin çekimleri genellikle Adana'da yapılmıştır ve burada devam etmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alan hastane çekimleri, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova diziside Fekeli'nin özel mekanı olan, Hünkar Yaman'la karşılıklı kahve içtikleri yerin manzarası ise, Varda Köprüsü olarak bilinmektedir. Varda Köprüsü Adana ili Karaisalı ilçesi Hacıkırı köyünde mahallesinde bulunmaktadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Çukurova her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

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