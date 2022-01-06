Bir Zamanlar Çukurova her hafta yeni bölümü ile izleyicileri ekrana balarken bu hafta diziyi yayın akışında göremeyenler Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bugün Bir Zamanlar Çukurova yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak konularını merak etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova neden yok?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.

Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.

Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!

BUGÜN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YOK MU?

Bir Zamanlar Çukurova bugünkü yayın akışında yer almadı. İşe yayın akışı:

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