Bir Zamanlar Çukurova neden yok? 14 Ocak Bir Zamanlar Çukurova ne zaman çıkacak?

Bir Zamanlar Çukurova neden yok merak ediliyor. Her hafta perşembe günü izleyicilerle buluşan dizi yayın akışında yer almadı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanacağı yeni bölüm tarihi ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki 14 Ocak Bir Zamanlar Çukurova ne zaman çıkacak? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü neden yok diyen izleyenler tarafından merak konusu oldu. 80. bölüm fragmanı henüz yayınlanmayan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünün akıbeti ATV 14 Ocak yayın akışında belli oldu. Her hafta perşembe akşamları izleyici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Demir'in Adana'ya gelen Ümit'le tanışması çarpıcı gelişmelerden olmuştu. ATV yayın akışına göre dizinin bu akşamki yayın saatinde Fenerbahçe-Kasımpaşa kupa maçı ekranlara gelecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN YOK?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü ATV yayın akışında yer almadı. ATV yayın akışında saat 20.45'te Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ekranlara gelecek. Maç yayınından dolayı bu hafta Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlanmayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünün 21 Ocak 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

14 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı

22.45 Maraşlı Tekrar

02.00 Hercai

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu!

Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı!

Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı!

Yılmaz, son nefesini sevdiği kadınla, ömrünü adadığı aşkla verdi! Züleyha tam da kavuştuk derken Yılmaz'ı kaybetti! Kimsenin birbirini teselli edecek sözü kalmamıştır! Demir, Züleyha'yı ayakta tutmaya çalışıp, Çocukları için güçlü olmasını sağlamak için çabalayacaktır. Demir de üzgündür. Ama neyse ki ölmeden önce Yılmaz'la helalleşmiştir.

Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanmaktadır. Kimsenin onu teselli etmeye gücü yetmez. Yılmaz'ın cenazesini Fikret üstlenir, her şeye o sahip çıkar!

Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yer alacaktır. Tüm olan bitene Behice bile üzülmüş gibi yapar ama ona pek inanan da yoktur. Cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken, özellikle Züleyha ve Fekeli, kalplerinin bir parçasını da o mezara gömerler.

Yılmaz'ın cenazesi, duası, mevlidi ile Fekeli adına Fikret uğraşırken, Adana'da bambaşka şeyler de olacaktır. Gaffur, artık Almanya işinin sonuna gelmiştir. Gitmek için her şeyi hazırlar, hatta Demir ile bile işleri yoluna koyar.

Bu arada, Adana'ya gelen Ümit, otomobili arızalanınca Demir ile tanışacaktır.