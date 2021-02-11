Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 83. yeni bölüm full izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?
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Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 83. yeni bölüm full izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

11.02.2021 08:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:03
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 83. yeni bölüm full izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 83. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 82. son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm full izle!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 83. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 82. son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm full izle! İşte detaylar haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Çukurova, bugün 20.00'de yeni bölümü ile ATV ekranlarına gelecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 82. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Öldürecek miyiz adamı?''

TOPRAKTAN PARA ÇIKTI! BEHİCE ÇILDIRDI!

Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kalır! Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalkar!

Behice, bu paranın Yılmaz'ın paraları olduğuna emindir! Ancak onu kimse dinlemeyecektir!

Para için tutanak tutulurken, Behice uzaklaştırılır! Elbette Behice paranın peşini bırakmayacaktır, soluğu konakta alır! Ancak, işler Behice için tamamen tersine dönmüştür. Attığı her adımda, etrafındaki çember daraldığı gibi, Müjgan ile de arası açılacaktır!

ZÜLEYHA VE DEMİR AİLE İTİBARINI KORUMAYA ÇALIŞIRKEN, ÜMİT NE YAPACAK?

Geceyi birlikte geçiren Ümit ve Demir'in adeta karınlarında kelebekler uçmaktadır! Ancak arazide bulunan para ve ofise bırakılan mektup, Züleyha ve Demir'in ortak gündemindedir. Demir, Züleyha'nın soyadlarının itibarını koruma çabasından etkilenir ama aklı da Ümit'tedir.

GAFFUR İLE DEMİR'İN ARASINA DA YİNE BEHİCE GİRECEK!

Henüz kimsenin Gülten ve Çetin'in küçük konaktan taşındığından haberi yoktur. Behice ise gelip yerleşmiştir. Ama elbette, sakin sakin oturmak ona göre değildir! Hırsını çalışanlardan almaya kalktığında ortalık karışır! Üstüne Gaffur'u tehdit ederek işlerini yaptırmaya kalktığında Demir ile Gaffur arasında büyük bir tartışma yaşanacaktır. Demir bir kez daha Gaffur'un üzerini çizecektir!

FİKRET DE MÜJGAN İLE ÜMİT'İN ARASINDA KALIYOR!

Fikret, bir kez daha Fekeli ile yüzleşmek durumunda kalır. Fekeli, onun Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezarını kırdığına inanmamıştır. Ancak Fikret yine başka bir şey söylemez. Ümit ile kurdukları oyun ile meşguldür ama aklı da Müjgan'dadır. Birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da Fekeli de durumu fark edecektir.

HÜNKAR'IN KATİLİ BULUNUYOR MU?

Züleyha'nın İstanbul'dan davet ettiği polis dostu araştırmasını derinleştirir ve yeni ipuçlarını ulaşır. Kimsenin haberi yoktur ama Behice'nin etrafındaki çember daralmaktadır! Üstelik bir görgü tanığı da ortaya çıkmak üzeredir!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 83. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Öldürecek miyiz adamı?''

TOPRAKTAN PARA ÇIKTI! BEHİCE ÇILDIRDI!

Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kalır! Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalkar!

Behice, bu paranın Yılmaz'ın paraları olduğuna emindir! Ancak onu kimse dinlemeyecektir!

Para için tutanak tutulurken, Behice uzaklaştırılır! Elbette Behice paranın peşini bırakmayacaktır, soluğu konakta alır! Ancak, işler Behice için tamamen tersine dönmüştür. Attığı her adımda, etrafındaki çember daraldığı gibi, Müjgan ile de arası açılacaktır!

ZÜLEYHA VE DEMİR AİLE İTİBARINI KORUMAYA ÇALIŞIRKEN, ÜMİT NE YAPACAK?

Geceyi birlikte geçiren Ümit ve Demir'in adeta karınlarında kelebekler uçmaktadır! Ancak arazide bulunan para ve ofise bırakılan mektup, Züleyha ve Demir'in ortak gündemindedir. Demir, Züleyha'nın soyadlarının itibarını koruma çabasından etkilenir ama aklı da Ümit'tedir.

GAFFUR İLE DEMİR'İN ARASINA DA YİNE BEHİCE GİRECEK!

Henüz kimsenin Gülten ve Çetin'in küçük konaktan taşındığından haberi yoktur. Behice ise gelip yerleşmiştir. Ama elbette, sakin sakin oturmak ona göre değildir! Hırsını çalışanlardan almaya kalktığında ortalık karışır! Üstüne Gaffur'u tehdit ederek işlerini yaptırmaya kalktığında Demir ile Gaffur arasında büyük bir tartışma yaşanacaktır. Demir bir kez daha Gaffur'un üzerini çizecektir!

FİKRET DE MÜJGAN İLE ÜMİT'İN ARASINDA KALIYOR!

Fikret, bir kez daha Fekeli ile yüzleşmek durumunda kalır. Fekeli, onun Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezarını kırdığına inanmamıştır. Ancak Fikret yine başka bir şey söylemez. Ümit ile kurdukları oyun ile meşguldür ama aklı da Müjgan'dadır. Birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da Fekeli de durumu fark edecektir.

HÜNKAR'IN KATİLİ BULUNUYOR MU?

Züleyha'nın İstanbul'dan davet ettiği polis dostu araştırmasını derinleştirir ve yeni ipuçlarını ulaşır. Kimsenin haberi yoktur ama Behice'nin etrafındaki çember daralmaktadır! Üstelik bir görgü tanığı da ortaya çıkmak üzeredir!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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