Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragman izle!
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Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragman izle!

03.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:11
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragman izle!

Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölümü için fragmanlar gelmeye devam ediyor. Demir, Yılmaz ve Fikret üçlüsü arasından sular durulmuyor. Yeni bölümü heyecanla bekleyen seyirciler Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? sorularını sormaya başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı!

Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının en sevilen dizilerinden biri. İzleyenleri ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın bu haftaki bölümünde de sular durulmayacak gibi görünüyor! Yine aşklar, entrikalar, kavgalar ve daha nicesi yeni bölüm fragmanında seyircilerin karşısına çıkıyor! Bir Zamanlar Çukurova fragmanı izleyenler yeni bölümü sabırsızlıkla beklemeye başladı bile! Peki Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova hangi kanalda yayınlanıyor? Tüm cevaplar yazımızda.Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanına da buradan ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu hafta 75. bölümü seyircilerle buluşacak. Her hafta Perşembe günleri yayınlanan dizi bu hafta da 3 Aralık Perşembe günü seyircileriyle buluşacak. ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, saat 20:00'da Ana Haberler'in hemen ardından başlayacak. Heyecanla beklenen yeni bölüm için fragmanlar yayınlandı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Bülent Polat ve Furkan Palalı gibi oyuncuların baş rolünü paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova Perşembe günleri saat 20:00'da seyircilerle buluşuyor. Her bölümü ayrı bir heyecan olan dizinin yeni bölümünde de sular durulmuyor. Yılmaz ve Fikret arasındaki gerginlik büyümeye devam ediyor! "Ya sen, ya ben, ya da Yılmaz… Böyle giderse birimizden biri ölecek!" Fikret'in bu sözleri yeni bölümü bekleyenleri bir hayli heyecanlandırdı! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı!

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

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