Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 73. bölüm fragmanı yayında!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 73. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Bir Zamanlar Çukurova 73. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova, bugün 20.00'de yeni bölümü ile ekrana gelecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, Umudun inadına yaşandığı yer..."

Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline gelir. Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice'yi vurur ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşır! Halasının adeta kovulmuş olması, Müjgan'ı yine sonunu hesap etmediği bir karara iter! Müjgan da halasının peşinden evi terk edecektir. Fikret ise onu geri döndürmeye çalışırken, kendini açıklayamayacağı bir durumun içine soktuğundan habersizdir.

MÜJGAN BİR KEZ DAHA ZÜLEYHA'NIN KARŞISINDA!

Halası ile ilgili olan biten, Müjgan'ın yine gözünün dönmesine neden olur. Fikret ile dertleşir ama sonrasında gelişenler yine sakinleşmesine engel olur. Müjgan, Züleyha'ya hesap sormaya konağa gider! Demir ona engel olur! Karşısına itiraf mektubunu çıkarmak ister ama bu vesile ile mektubun çalındığından haberdar olacaktır!

DEMİR VE FEKELİ BİR KEZ DAHA KATİLİN PEŞİNE DÜŞER!

Behice'nin kaybolması ile başlayan olaylar, Fekeli ve Demir'i yine konuyu düşünmeye iter. İkisi de katili bulup, bir an önce cezasını vermek istiyordur ama ne Behice'ye ne başkasına karşı ellerinde en ufak bir ipucu yoktur. Çaresiz bekleyiş, Demir'in bir basın toplantısı düzenlemesine neden olur. Ancak bu basın toplantısı, Züleyha ve Yılmaz arasında yeni bir gerginliğin de kapısını aralar!

KONAĞIN YENİ HANIMI SEVDA MI?

Demir gitmesine izin vermeyince, Sevda'nın misafirliği de uzayacaktır. Ancak bu misafirlik ve Haminne'nin Sevda'yı küçük kızı zannetmeye devam etmesi, Saniye için hayatı gittikçe zorlaştırır. İkisi arasındaki gerginlik her an hissedilir hale gelir. Züleyha, Saniye'yi anlasa da, ona Sevda'ya bir şans tanımasını söyler.

GAFFUR'UN KABUSU BİTMİYOR! BİR KEZ DAHA BAŞI BÜYÜK BELADA!

Saniye'yi Sevda'ya karşı sakinleştirmek, çiftlikteki yerlerini kaybetmemek için çabalayan Gaffur yine başını belaya sokar! Demir'in gözünde yeniden yükselmesini sağlayacak çok önemli bir bilgi elde eder. Ancak bilgiyi ne Saniye'ye ne Demir'e iletemeden yine önce sakarlığı sonra boşboğazlığı ile kendini büyük bir derdin ortasında bulur!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar'ın katili bulunacak mı?

SEVDA NEDEN TUTUKLANDI?

Tüm Çukurova tabutunun başında Hünkar'a hakkını helal eder. Tam o sırada camiye giren Sevda da tabutun başına yürümeye kalkar ama Züleyha onu durdurup, yanına alır.Demir ve Çukurovalılar şaşkın, konaktakiler ise kızgın halde Sevda'ya bakarlarken, avluya bir de jandarma gelecektir!

ARTIK HERKES BİRAZ EKSİK! ÇUKUROVA'DA HÜNKAR YOK!

Hünkar'ın cenazesi gözyaşları içinde camiden mezarlığa taşınır. Herkes kendi Hünkar'ı için ağıt yakmaktadır. Hünkar'ın kaderlerini değiştirip, aynı hikayeye dahil ettiği herkes ilk kez aynı hüzünde bir araya gelir! Demir hayattaki en büyük desteğini, gücünü yitirmenin, Fekeli kalbinin yarısını toprağa vermenin hüznündedir. Son günlerde yaptıklarıyla, gidişi Züleyha'ya da ikinci kez annesini kaybetmenin acısını yaşatmaktadır. Yılmaz bile şaşkın ve üzgündür. Eve gelen giden bitmez, dualar okunup, helvalar dağıtılırken Haminne kendi dünyasında kızının huzurunun peşine düşecektir. Haminne artık, Hünkar'ın evladı Züleyha'ya emanettir.

ZÜLEYHA KATİLİN PEŞİNDE!

Demir ve Fekeli, Hünkar'ın katilini bulmak için ant içerken, olaylar kimsenin bugün kadar görmediği bir Züleyha'yı ortaya çıkaracaktır! Sokaklara dökülüp linç yapmaya kalkan Adanalıları, elinde silah ile Züleyha durduracak! Ardından o da Hünkar'ın katilini bulmak için yemin edecektir!

MÜJGAN'I ÇILDIRTAN KAĞITTA NE VAR?

Fekeli konağında da gözyaşları dinmeyen Fekeli'nin hüznü vardır. Ancak Müjgan'ın bulduğu bir belge yine Yılmaz ile onu karşı karşıya getirecektir. Üstelik bu kez olaya Fikret kendisini dahil edecektir. Ancak, kimsenin beklemediği bir şey olur ve Fekeli ilk kez, tüm acısı ile hepsini kendilerine gelmeleri için uyarır!

BEHİCE ŞİMDİ NE PLANLIYOR?

Cenazeye katılan, her durumda Hünkar'ın ölümüne şaşkınlığını dile getiren Behice, kendinden çok emin hayatına devam eder. Müjgan'ı yeniden yanına almanın da bir yolunu bulur. Hiç beklemediği bir yerden suçu karşısına çıkacaktır! Ancak her zamanki gibi, kendi çözümünü üreten Behice, bu kez gözünü iyice karartır! Ama planı ummadığı bir şekilde sonlanacaktır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 73. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 73. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (20.00)



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