Bir Zamanlar Çukurova ne zaman saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!
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Bir Zamanlar Çukurova ne zaman saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!

12.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:22
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!

Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında kendi kemik izleyici kitlesini yaratmış ve oldukça sıkı bir takipçi sayısı olan bir dönem dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova ne zaman saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!

Kadrosu ve çekim teknikleri ile büyük beğeni toplayan ve oldukça sevilen Bir Zamanlar Çukurova ne zaman saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM 71. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman Hanım yok, bundan sonrası yok..."Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner! Çiftlikte hayat normaldir. Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocukları oynatırken Adnan yine küçük konağa kaçar. Yılmaz ve Züleyha bu şekilde bir kez daha karşılaşıp konuşur. Henüz şehri de onların hayatını da alt üst edecek olaydan habersizdirler. Jandarma tarafından arandığını öğrenen Gaffur kaçar. Huğlara saklanır. Hatip Ağa'yı öldürmek suçundan arandığını düşünmektedir. Oysa olay hiç de sandığı gibi değildir. Hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübünde dedikoduya başlayan Behice'nin gündeminde, gazetelerin manşetlerindeki "Bu çocuğun babası kim?" sorusu vardır. Elbette o bu konuyu, kendi cephesinden ballandırda ballandıra anlatır ama Demir konuşmaları duyar! Hünkar'ın orada bulunmamasına şaşırır!

Behice'ye ağzının payını verip sinir içinde şirkete geldiğinde ise, Sevda'nın zarfı geri yolladığını ve Hünkar'ın konuya dahil olduğunu öğrenir!Demir'in sinir içinde hesap sormaya eve gidişi, önce kendisine yazılan mektubu, sonra da acı haberi almasıyla son bulacaktır. Acı haber, Demir'i küçük bir çocuk gibi, çocukken saklandığı ağaç gölgesinde gözyaşlarına boğar! Konaktaki herkes onun gibi Hünkarlarını, analarını kaybetmiştir. Züleyha da yaşanan onca şeyden sonra, 'annelik duygusunda' buluşup birleştiği 'annesi'ni kaybetmenin üzüntüsü içindedir. Haminne'nin gözyaşları yürekleri dağlarken, 40 yıllık aşkına bir kez daha kavuşamadan, bu kez umudu bile kalmadan ayrılan Fekeli'nin acısı sanki herkesin acısını da bir kat daha arttırır! Tüm husumetleri sona erdirmiş görünen acı haber, gözyaşları ve hıçkırıklar eşliğinde dalga dalga tüm Çukurova'ya yayılır. Kaderini değiştirdiği herkes, şimdi Hünkar'ın kaderini değiştiren katilin peşine düşecektir!

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE 72. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaman Hanım yok, bundan sonrası yok..."Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner! Çiftlikte hayat normaldir. Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocukları oynatırken Adnan yine küçük konağa kaçar. Yılmaz ve Züleyha bu şekilde bir kez daha karşılaşıp konuşur. Henüz şehri de onların hayatını da alt üst edecek olaydan habersizdirler. Jandarma tarafından arandığını öğrenen Gaffur kaçar. Huğlara saklanır.

Hatip Ağa'yı öldürmek suçundan arandığını düşünmektedir. Oysa olay hiç de sandığı gibi değildir. Hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübünde dedikoduya başlayan Behice'nin gündeminde, gazetelerin manşetlerindeki "Bu çocuğun babası kim?" sorusu vardır. Elbette o bu konuyu, kendi cephesinden ballandırda ballandıra anlatır ama Demir konuşmaları duyar! Hünkar'ın orada bulunmamasına şaşırır! Behice'ye ağzının payını verip sinir içinde şirkete geldiğinde ise, Sevda'nın zarfı geri yolladığını ve Hünkar'ın konuya dahil olduğunu öğrenir! Demir'in sinir içinde hesap sormaya eve gidişi, önce kendisine yazılan mektubu, sonra da acı haberi almasıyla son bulacaktır.

Acı haber, Demir'i küçük bir çocuk gibi, çocukken saklandığı ağaç gölgesinde gözyaşlarına boğar! Konaktaki herkes onun gibi Hünkarlarını, analarını kaybetmiştir. Züleyha da yaşanan onca şeyden sonra, 'annelik duygusunda' buluşup birleştiği 'annesi'ni kaybetmenin üzüntüsü içindedir. Haminne'nin gözyaşları yürekleri dağlarken, 40 yıllık aşkına bir kez daha kavuşamadan, bu kez umudu bile kalmadan ayrılan Fekeli'nin acısı sanki herkesin acısını da bir kat daha arttırır! Tüm husumetleri sona erdirmiş görünen acı haber, gözyaşları ve hıçkırıklar eşliğinde dalga dalga tüm Çukurova'ya yayılır. Kaderini değiştirdiği herkes, şimdi Hünkar'ın kaderini değiştiren katilin peşine düşecektir!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izlemek için BURAYA tıklayın.

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi. 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

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