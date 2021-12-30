Bir Zamanlar Çukurova ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 119. yeni bölüm bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 119. yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi izlemek isteyen izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 119. bölüm bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman?Dizi severlerin merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, Bir Zamanlar Çukurova bölüm bugün mü, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova her hafta perşembe günleri izleyici ile buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova 119. yeni bölümüyle 30 Aralık Perşembe saat 20:00'da ekranlarda olacak.
"Seni benden kimse alamaz…"
Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor
Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.
Hakan, cezaevinde Mahmut'la yüzleşiyor
Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.
Züleyha, Hakan Gümüşoğlu'nun izinde
Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.
Züleyha ve Hakan'dan evlilik açıklaması
Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor
Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova'nın gündemini değiştirir. Fikret, basın toplantısının ardından Hakan ve Züleyha'ya misilleme yapar ve Betül'le en yakın zamanda evleneceğini söyler.
Betül'ün foyaları birer birer ortaya çıkıyor! Züleyha, Betül'ün ihanetiyle yüzleşiyor
Züleyha, şirketin içini boşaltan kişinin Ercan değil Betül olduğunu öğrenince şoke olur. Fikret'i üzmemek için Betül'ü mahkemeye vermekten çekinse de sonunda Fikret'e konuyu açmaya karar verir. Fikret duydukları karşısında çılgına dönüp Betül'le ilişkisini noktalar. Abdülkadir tarafından da köşeye sıkıştırılan Betül'ün yaptıkları Şermin'i de korkutmaya başlar.
Haminne hayata tutunabilecek mi?
Betül, Haminne'nin elinden Hakan ve Demir'in fotoğrafını almak isterken Haminne'yi iter ve düşmesine sebep olur. Başını vuran Haminne kanlar içinde kalırken, Betül dehşete düşer.
Betül, fotoğrafı ele geçirip büyük sırrı öğrenirken, Haminne hayata tutunabilecek midir?
Züleyha - Hilal Altınbilek
Hakan Gümüşoğlu - İbrahim Çelikkol
Fikret Fekeli - Furkan Palalı
Lütfiye Duman - Hülya Darcan
Abdülkadir Keskin - Erkan Bektaş
Gaffu r - Bülent Polat
Betül Arcan - İlayda Çevik
Haminne - Serpil Tamur
Şermin Yaman - Sibel Taşçıoğlu
Saniye - Selin Yeninci
Gülten - Selin Genç
Çetin - Aras Şenol
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