Bir Zamanlar Çukurova Fadik kim, gerçek adı nedir? Polen Emre kimdir, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova Fadik kim, gerçek adı nedir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fadik kimdir ve canlandıran Polen Emre boyu, Polen Emre dizileri, Polen Emre nereli ve Polen Emre yaşı gibi bilgiler.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FADİK KİM?

Konağın çalışanlarından. Dedikoduculuğu yüzünden başı dertten kurtulmuyor. Başlangıçta Züleyha'yı çok kıskanıyor. Züleyha'nın ayağını kaydırmaya uğraşıyor. Zamanla Züleyha'nın evin hanımı olduğunu kabullenerek taraf değiştiriyor.

POLEN EMRE KİMDİR?

1991 yılında Adana'da doğdu. Eğitimini İstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görev almaktadır.

Haberler.com - Gündem