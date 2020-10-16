Bir Zamanlar Çukurova dizisinden kim ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümünde Vahide Perçin'in ayrılacağı haberleri gündem oldu. 16 Ekim Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Vahide Perçin diziden ayrılacak mı?