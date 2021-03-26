Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor
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Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor

Haberler.com - Haberler | Magazin

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan hayranlarını üzecek haber geldi. 11 bölüm daha yayınlanacak dizi, yeni dönemde ekranlara gelmeyecek.

ATV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden sevenlerini üzecek haber geldi.

Çok sayıda takipçisi bulunan dizinin sadece 11 bölümü kaldığı öğrenildi. Tims&B imzalı olan Bir Zamanlar Çukurova'nın, 100. bölümde final yapması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor

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