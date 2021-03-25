Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova FOX canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova full HD ca

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Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir ve Züleyha için ikinci bahar...

DEMİR'İN ÖFKESİ DE FİKRET'İN KİNİ DE BÜYÜYOR!

Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindedir. Çünkü afişler işe yaramıştır ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktadır. Bu arada taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırlar! Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktır! Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verir. Olayın duyulması Fikret'i mutlu eder ama artık intikamını almak için harekete geçmenin peşindedir ve kimseye söylemeden bir felaket ile sonuçlanabilecek planını uygulamaya başlar.

MÜJGAN, ÜMİT'İN SIRRINI BİLİYOR!

Fikret'in Almanya'daki sevgilisinin detaylarını öğrenmek için Ümit ile sohbet eden Müjgan, öğrendikleri ile yine hayal kırıklığına uğrar. Ancak o da Ümit'in Demir ile gittiğini bilmektedir. Bu bilgi, Ümit'e Züleyha'nın yanında Demir'i zor durumda bırakacak bir konuşmaya iter!

SANİYE BU KEZ GAFFUR'A NE CEZA VERECEK?

Gülten, yolunu kesen alacaklı meselesini Gaffur'a anlatır. Gaffur elbette olayların öyle olmadığını, konuşup halledeceğini de söyler ama ikisinin henüz farkında olmadığı gerçek, Saniye'nin onları duymasıdır! Bu Gaffur için yolu sonu gibi görünmektedir. Züleyha, tıpkı Hünkar gibi hastalık falan dinlemeden işinin başına dönmeye karar verir. Demir onun bu tavrından çok mutludur. Ona bir sürprizi olduğunu söyler. Saniye konak bahçesinde o günün işlerini dağıtır. Gaffur'a tezek toplama görevi verir. Gaffur barışmaya çalışsa da Saniye'nin öfkesi dinmiyordur. Züleyha ve Demir de bir şeyler olduğunu anlar.

FEKELİ KONAĞINA LÜTFİYE GELİR!

Fekeli, Demir ile Fikret arasındaki savaşın kapıda olduğunun farkındadır. Afiş olayından sonra artık, Fikret'e söz geçiremeyeceğini de anlamıştır. Bu nedenle, Bursa'ya Fikret'in annesinin akrabalarını ziyarete gider ve oradan eski dostu Lütfiye'yi alarak döner!

DEMİR VE ZÜLEYHA ARASINDA GERÇEK AŞK ŞİMDİ Mİ BAŞLIYOR?

Bir yandan kim olduğunu bilmediği düşmanı ile savaşan, bir yandan Ümit'e verdiği sözün vicdan azabını çeken Demir için, konakta ise adeta bahar havası vardır. Züleyha ve Demir arasındaki buzlar erimiş ve aşk kapıyı çalmıştır! Üstelik Demir, Züleyha'nın iş hayatındaki desteğinden de çok memnundur. Birlikte yaptıkları ilk atılımın kutlaması da görkemli bir şekilde gerçekleşir.

Tüm Adana, Demir ve Züleyha Yaman'ın iş hayatındaki başarılarını ve mutluluklarını konuşurken, Fikret'in büyük ses getirecek planı hayata geçmiştir. Ancak işler onun istediği gibi gitmeyecektir!

Bir Zamanlar Çukurova YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kader bize birbirimizin kalplerini gösterdi Demir..."

Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu eder. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler.

ZÜLEYHA İLE RÜYALARI GERÇEK OLAN DEMİR, ÜMİT'E NE DİYECEK?

Demir ve Züleyha'nın hem evde hem iş hayatında yakaladığı mutluluk, Ümit'i yıkar! Sevda da durumu anlamış ve Ümit'in kapısına dayanmıştır. Şimdi Ümit, yuva yıkan kadın hikâyesinin başkahramanı olmak üzeredir! Bir kumpas için başlayan hikâyede Ümit şimdi Demir'den vazgeçebilecek mi?

Ümit'e kapıldığını düşünürken, Züleyha'dan beklediği aşkın karşılığını gören Demir ise hem onu kırmadan hem de konu Züleyha'nın kalbini kıracak hale gelmeden, konuşmaya çalışır. Sevda da, babasına benzemesini istemediği Demir'in peşindedir.

ZÜLEYHA FEKELİ KONAĞI'NIN NEŞESİ LÜTFİYE İLE TANIŞIYOR!

Gelişi ile uzun zamandır yas evi halinde duran Fekeli konağına neşe getiren Lütfiye, Züleyha'nın ziyareti ile onu da kendine hayran bırakır. Adnan'ı Fekeli'ye götüren Züleyha, Fekeli'den savaşı durdurması için yardım ister.

Fekeli de Lütfiye'nin hem konağa hem de hayatlarına getirdiği neşenin farkındadır. Üstelik ailesinin bir arada tutmak için ona ihtiyacı vardır.

FİKRET MÜJGAN'DAN DA SAVAŞINDAN DA VAZGEÇMİYOR !

Müjgan, bir kez daha intikam savaşı peşinde bir adamla olmak istemiyordur. Fikret'i vazgeçirmeye çalışır ama bu aralarının daha gerilmesine neden olur. Fikret ise Müjgan'ı kaybetmek istemediğine karar vermiştir. Onu, kendi hikâyesinin haklılığına da aşkına da inandırmak isteyecektir.

Lütfiye ise, en başından bu yana bildiği sırları kendine saklasa da Fikret ile konuşup onu vazgeçirmeye çalışır ama tüm çabalar nafiledir. Fikret, savaşından vazgeçmeyecektir. Üstelik şimdi bir de mağlubiyet yaşamış hissetmektedir. Bunun intikamını almalıdır!

ARTIK ÇUKUROVA'DA İKİ HANIMAĞA VAR: SEVDA VE ZÜLEYHA!

En başından bu yana, Züleyha ve Demir'in evliliklerinin kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğine inanan ve her ikisini de birbirlerine tekrar kalplerini açabilmeleri için teşvik eden Sevda, mutluluklarına gölge düşmemesi için Ümit'in de karşısına çıkar. Çukurova'ya da konaktaki hayata da alışmıştır. Artık yardım eli uzatmaktan da gerektiğinde kötülüklere karşı durmaktan da çekinmeyen bir Sevda vardır. Züleyha ile birlikte Çukurova'da her geçen gün farklı hikâyeler ile gönülleri fethedeceklerdir.

VE SAVAŞ BAŞLADI!

Demir, Ümit meselesini halletmeye çalışırken bir yandan da işleri büyütmeye çalışır. Çiftlik ile ilgili tüm konularla hanımağalar ilgilenmektedir ve Demir de bundan gurur duyacaktır. İşlerini halletmek için yoldayken gördüğü bozulmuş bir araba, bu kez Ümit gibi bir rüzgarı değil, savaşı karşısına çıkaracaktır! Demir, ummadığı bir anda kendini çok şaşıracağı bir yerde bulacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova CANLI İZLE (20.00)

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