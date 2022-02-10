Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 123. yeni bölüm canlı izle! BZÇ yeni bölümde neler olacak?

Ekranları sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova ATV canlı izle! şeklinde aratıyor. Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 123. bölüm yeni sezon canlı izle! BZÇ yeni sezonda neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova full HD canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölün izle! Bir Zamanlar Çukurova 123. Bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon izle! İşte detaylar haberimizde…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 10 Şubat Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çolaklar, Züleyha'nın peşini bırakmıyor

Züleyha, Çolakların kurduğu kumpasın kurbanı olur. Çolak'ın adamları zorbalıkla Züleyha'yı kaçırır. Korku dolu anlar yaşayan Züleyha'nın imdadına Hakan yetişirken, hiç beklenmedik bir olay meydana gelir. Çolaklar arasında çıkan tartışmada Özhan silahını kullanır.

Fikret duygularına yeniliyor

Fikret duygularını daha fazla içinde tutamaz ve Züleyha'nın karşısına çıkıp ona aşık olduğunu itiraf eder. Fikret'in itirafı karşısında Züleyha ne yapacağını bilemez. Diğer yandan zor günlerinde Züleyha'yı yalnız bırakmayan Hakan, aradaki buzları eritme fırsatı yakalar.

Hakan, Vahap engelini ortadan kaldırabilecek mi?

Abdülkadir'i kaçıran Fikret, olanları Hakan ve Züleyha'ya anlatır. Abdülkadir'in foyasını ortaya çıkaran Fikret, bu kez Mehmet Kara'nın peşine düşerken, Hakan, ortak çıkarları için Abdülkadir'le anlaşma masasına oturur. Abdülkadir ve Hakan'ın önündeki en büyük engel olan Vahap, herkes için büyük bir tehlike oluşturur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

Haberler.com - Gündem