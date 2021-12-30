Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 119. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova 118. yeni bölümü bugün 23 Aralık Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Seni benden kimse alamaz…"

Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor

Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.

Hakan, cezaevinde Mahmut'la yüzleşiyor

Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

Züleyha, Hakan Gümüşoğlu'nun izinde

Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor

Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova'nın gündemini değiştirir. Fikret, basın toplantısının ardından Hakan ve Züleyha'ya misilleme yapar ve Betül'le en yakın zamanda evleneceğini söyler.

Betül'ün foyaları birer birer ortaya çıkıyor! Züleyha, Betül'ün ihanetiyle yüzleşiyor

Züleyha, şirketin içini boşaltan kişinin Ercan değil Betül olduğunu öğrenince şoke olur. Fikret'i üzmemek için Betül'ü mahkemeye vermekten çekinse de sonunda Fikret'e konuyu açmaya karar verir. Fikret duydukları karşısında çılgına dönüp Betül'le ilişkisini noktalar. Abdülkadir tarafından da köşeye sıkıştırılan Betül'ün yaptıkları Şermin'i de korkutmaya başlar.

Haminne hayata tutunabilecek mi?

Betül, Haminne'nin elinden Hakan ve Demir'in fotoğrafını almak isterken Haminne'yi iter ve düşmesine sebep olur. Başını vuran Haminne kanlar içinde kalırken, Betül dehşete düşer.

Betül, fotoğrafı ele geçirip büyük sırrı öğrenirken, Haminne hayata tutunabilecek midir?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Züleyha - Hilal Altınbilek

Hakan Gümüşoğlu - İbrahim Çelikkol

Fikret Fekeli - Furkan Palalı

Lütfiye Duman - Hülya Darcan

Abdülkadir Keskin - Erkan Bektaş

Gaffur - Bülent Polat

Betül Arcan - İlayda Çevik

Haminne - Serpil Tamur

Şermin Yaman - Sibel Taşçıoğlu

Saniye - Selin Yeninci

Gülten - Selin Genç

Çetin - Aras Şenol

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