Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 111. yeni bölüm canlı izle! BZÇ yeni bölümde neler olacak?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 4 Kasım Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla bebeği bekleyen korkunç kaza

Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.

Hakan'ın Züleyha'ya aşık olması planlarını altüst edecek mi?

Betül'ün Yamanlar Holding'e verdiği zarar iyice ortaya çıkar. Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya gelir. Ortağıyla çıkar çatışması yaşayan Abdülkadir, Hakan'a intikam planlarını hatırlatır ancak Hakan, Züleyha'ya âşık olduğunu itiraf eder.

Ümit'in cinayet kurbanı olduğu ortaya çıkıyor!

Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit'in babası, savcıya gidip durumun araştırılmasını ister. Yapılan otopsinin ardından Ümit'in ateşli silahla öldürüldüğü açığa çıkınca Züleyha'yı büyük bir korku kaplar ve Fikret'e koşar. Kafa kafaya veren Züleyha ve Fikret, bu durumun içinden çıkmak için çare ararken, Abdülkadir ve Hakan'ın sakladığı cinayet silahı ortaya çıkacak mıdır?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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