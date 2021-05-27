Bir Zamanlar Çukurova Canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm canlı izle! 27 Mayıs Bir Zamanlar Çukurova full HD Canlı izle!

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bugün ATV'de başlıyor. Bir Zamanlar Çukurova canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm canlı izleme linki! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova dizisi canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova izle! Bir Zamanlar Çukurova Canlı izle! Star Bir Zamanlar Çukurova ilk Bölüm canlı izle! 27 Mayıs Bir Zamanlar Çukurova full HD Canlı izle!

Bir Zamanlar Çukurova, 27 Mayıs 2021 tarihinde ATV'de 98. Bölümüyle ekrana geliyor. Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bugün ATV'de 20.00'de yeni bölümü yayınlanacak. Bir Zamanlar Çukurova canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm canlı izleme linki! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova dizisi canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova izle! Bir Zamanlar Çukurova Canlı izle! 27 Mayıs Bir Zamanlar Çukurova full HD Canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 98. BÖLÜM ÖZETİ

Onun beni sevmesini yıllarca bekledim..."

Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi! Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı! Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali'yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli'nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor!

Düşen Adana-İstanbul uçağının kara haberi şehirde matem havası estiriyor. Müjgan'a tüm Adana ama elbette en çok, onunla hayatını sürdürmek için koşup yetişemeyen Fikret ve kızım diye bağırlarına basan Fekeli ile Lütfiye ağlıyor! Fekeli, bir kez daha evladını mezara koyuyor!

DEMİR LONDRA'DA ZÜLEYHA'YI ARIYOR!

Demir ne kadar uğraşsa da içinde Züleyha ve çocuklarının olduğu gemiyi durdurmayı başaramaz. Üstelik, polisler tarafından götürülürken Gülten'i de görür ve daha da sinirlenir. Gülten, için konak günleri sona erecektir. Demir, Şadi üzerinden Züleyha'ya ulaşmaya çalışınca da kendini Londra'da bulur!

SEVDA VE ZÜLEYHA'NIN SIRRI ORTAYA MI ÇIKIYOR!

Sevda ne kadar uğraşsa da Züleyha'nın nereye gittiğini öğrenemez! Ama, ikisinin sırrı ortaya çıkmak üzeredir! Konağın penceresinden atılan bir taşla gelen bir not, Sevda'nın dünyasını başına yıkar! O taşla birlikte, hepsi kendilerini bambaşka bir olay zincirinde bulacaklardır!

ŞERMİN'E HAYATININ EN BÜYÜK SÜRPRİZİ GELİYOR!

Müjgan'ın vefat haberiyle sarsılan Şermin, yine de Ümit ve Sevda arasındaki bağlantının peşini bırakmayacaktır. Konakta yaptığı araştırma ile tüm delillere ulaşır. Ama sonrasında gelişen olaylar, bilgilerini kullanmasına bir süre daha engel olacaktır! Kızı Betül büyük bir sürpriz yaparak Adana'ya gelmiştir! Üstelik, büyük planları vardır!

HANIMAĞA DÖNDÜ!

Uzun süredir evden uzak olan Saniye de geri döner! Artık, Gaffur'un kahyalık günleri sona erecektir. Üstelik, Saniye'nin kızgınlığı da geçmemiştir! Daha cezası bitmemiştir! Ancak, çiftlikte olan biten, onların hayatını da etkileyecektir!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 98. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!