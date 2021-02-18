Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 84. yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 85. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında bu akşam 84. bölümüyle yayınlanacak. Yeni bölümün ardından 85. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Mahkemeye lüzum kalmadan Demir seni kendi elleriyle öldürecek"

DEMİR ARTIK BEHİCE'NİN KATİL OLDUĞUNDAN EMİN!

Kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir! Behice'nin belki de ilk kez, yaptıklarının bedelini ödemeye bu kadar yaklaştığı ve korkudan ödünün patladığı bir an yaşanacaktır! Ancak Züleyha ve çalışanlar, Behice'yi Demir'in elinden kurtaracaktır! Artık Adana'da yaşamanın zor olduğunun farkına varan Behice, önce Müjgan ile arasını düzeltmek ister ancak Müjgan bile artık ona inanmamaktadır. Halasına bir an önce İstanbul'a gitmesinin doğru olacağını söyler.

GAFFUR BİR KEZ DAHA DEMİR İLE KARŞI KARŞIYA!

Behice, tüm olan bitene ve Demir'den korkusuna rağmen, Gaffur'u sıkıştırmaya devam edecektir. Zaten 5 kuruş parası da olmadığından elinde kalan tek koz, katil olduğunu ilan edeceği tehdidi ile Gaffur'u eve alışveriş yapmaya ve işlerini gördürmeye çalışmasıdır. Ancak Saniye bu durumu fark edecektir! Evde bir süre dikkatini toplayamayan Saniye, daha sonra duruma el koyacaktır. Durumu çözmek için de Gaffur'u Demir'in karşısına çıkaracaktır!

FİKRET VE MÜJGAN'IN ARASINDA OLANLARA FEKELİ DAHİL OLUYOR!

Müjgan ve Fikret'i öpüşürken gören Fekeli, gidişattan hiç memnun olmayacaktır. Aşkın önünde bir şeyin duramayacağını çok iyi bilen Fekeli, ikisini adeta gözetim altına alacaktır. Fekeli'nin korkuları Fikret'i de endişelendirip, kararlarını sorgulamasına neden olur ama bir yandan da ateş bacayı sarmıştır! Müjgan aşkı ile hata yapmama korkusu arasında mücadele ederken, Fikret de aşık olmaması gerektiğine kendini ikna etmeye çalışacaktır.

SEVDA DA BEHİCE'YE KARŞI BİR DELİL BULUYOR!

Ümit'in oturduğu evde kalan eşyalarını almak üzere kapıya kadar giden Sevda, kapıda Demir'in otomobilini görüp şaşıracaktır. Ama asıl şaşkınlığını, komşu kadının Hünkar'ın cenaze günü kapıdan çıkan birinin gördüğünü anlatması ile yaşayacaktır.

DEMİR, ÜMİT İÇİN ZÜLEYHA'DAN VAZ MI GEÇECEK?

Sevda öğrendiklerinin şoku ile kapıyı çalmadan geri dönecektir. İçeride ise Ümit ve Demir, Demir'in hediyesi için kutlama yapıyordur. Artık iki taraf için de durum zorlaşmıştır. Ümit, bir oyunun içinde aşık olmuş, Demir ise Züleyha'dan vazgeçmem derken, kendini yeni bir aşk içinde bulmuştur. Olaylar şimdi gittikçe daha fazla karışacaktır.

HÜNKAR'IN BULDUĞU DELİLLERİ ŞİMDİ ZÜLEYHA BULUYOR!

Tüm şehir, Demir'in Behice'yi öldürmeye kalktığını konuşurken, Züleyha da delil toplamaya devam edecektir. İstanbullu komiser, Hünkar'ın ulaştığı dosyalara ulaştığında, artık Behice için yolun sonu görünecektir. Züleyha, elinde dosya ile Behice'nin üzerine yürüyecek ve katil olduğunu bildiğini tüm Adana'ya ilan edecektir. Halasına tavır almış olsa da, Müjgan Züleyha'ya karşı durmak için bu fırsatı kaçırmayacak ve iki kadın yine gerilecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behice paranın peşini bırakmıyor

TOPRAKTAN PARA ÇIKTI! BEHİCE ÇILDIRDI!

Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kalır! Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalkar!

Behice, bu paranın Yılmaz'ın paraları olduğuna emindir! Ancak onu kimse dinlemeyecektir!

Para için tutanak tutulurken, Behice uzaklaştırılır! Elbette Behice paranın peşini bırakmayacaktır, soluğu konakta alır! Ancak, işler Behice için tamamen tersine dönmüştür. Attığı her adımda, etrafındaki çember daraldığı gibi, Müjgan ile de arası açılacaktır!

ZÜLEYHA VE DEMİR AİLE İTİBARINI KORUMAYA ÇALIŞIRKEN, ÜMİT NE YAPACAK?

Geceyi birlikte geçiren Ümit ve Demir'in adeta karınlarında kelebekler uçmaktadır! Ancak arazide bulunan para ve ofise bırakılan mektup, Züleyha ve Demir'in ortak gündemindedir. Demir, Züleyha'nın soyadlarının itibarını koruma çabasından etkilenir ama aklı da Ümit'tedir.

GAFFUR İLE DEMİR'İN ARASINA DA YİNE BEHİCE GİRECEK!

Henüz kimsenin Gülten ve Çetin'in küçük konaktan taşındığından haberi yoktur. Behice ise gelip yerleşmiştir. Ama elbette, sakin sakin oturmak ona göre değildir! Hırsını çalışanlardan almaya kalktığında ortalık karışır! Üstüne Gaffur'u tehdit ederek işlerini yaptırmaya kalktığında Demir ile Gaffur arasında büyük bir tartışma yaşanacaktır. Demir bir kez daha Gaffur'un üzerini çizecektir!

FİKRET DE MÜJGAN İLE ÜMİT'İN ARASINDA KALIYOR!

Fikret, bir kez daha Fekeli ile yüzleşmek durumunda kalır. Fekeli, onun Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezarını kırdığına inanmamıştır. Ancak Fikret yine başka bir şey söylemez. Ümit ile kurdukları oyun ile meşguldür ama aklı da Müjgan'dadır. Birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da Fekeli de durumu fark edecektir.

HÜNKAR'IN KATİLİ BULUNUYOR MU?

Züleyha'nın İstanbul'dan davet ettiği polis dostu araştırmasını derinleştirir ve yeni ipuçlarını ulaşır. Kimsenin haberi yoktur ama Behice'nin etrafındaki çember daralmaktadır! Üstelik bir görgü tanığı da ortaya çıkmak üzeredir!