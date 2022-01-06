Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram ve aksiyon türündeki televizyon dizisi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova bugün yok mu, neden yok 2022? 6 Ocak Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman, haftaya mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm hangi gün?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Bir Zamanlar Çukurova 1 hafta yılbaşı arası verdiğinden dolayı bugün yeni bölüm ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Bugün ATV'de "Çin Seddi" filmi var.

6 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Çin Seddi

22:00 - El Royal'de Zor Zamanlar

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek. Dizi sadece 1 hafta yılbaşı tatili arası vermiştir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Hakan cezaevine giriyor

Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor

Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.

Hakan, cezaevinde Mahmut'la yüzleşiyor

Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

Züleyha, Hakan Gümüşoğlu'nun izinde

Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Hakan Gümüşoğlu/Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol): Lojistik bir firmanın sahibidir.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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