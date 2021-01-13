Bir Zamanlar Çukurova bu hafta yok mu? 14 Ocak 2021 Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Ekranların en çok seyredilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova 14 Ocak akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 14 Ocak 2021 Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman çıkacak? Bir Zamanlar Çukurova bugün yok mu, yarın yok mu?

ATV'nin en beğenilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova bu hafta olacak mı merak konusuydu. Yapılan açıklamaya göre Bir Zamanlar Çukurova dizisi maç arası verecek. Peki Bir Zamanlar Çukurovayeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bir Zamanlar Çukurovayeni bölüm saat kaçta hangi kanalda?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU HAFTA YOK MU?

Yapılan açıklamaya göre Bir Zamanlar Çukurova maç nedeniyle 14 Ocak Perşembe 2021 tarihinde ekranlara gelmeyecek. Bugün Bir Zamanlar Çukurova dizisi yerine Ziraat Türkiye Kupası maçı yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Olmaz ZTK maçı nedeniylebu hafta olmayacak. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü 21 Ocak Perşembe 2021 günü ATV ekranlarında olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha ve Yılmaz'ı bu kez ölüm ayırıyor!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı! Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı!

Züleyha'nın gözyaşlarına yürek dayanmadı!

Yılmaz, son nefesini sevdiği kadınla, ömrünü adadığı aşkla verdi! Züleyha tam da kavuştuk derken Yılmaz'ı kaybetti! Kimsenin birbirini teselli edecek sözü kalmamıştır! Demir, Züleyha'yı ayakta tutmaya çalışıp, Çocukları için güçlü olmasını sağlamak için çabalayacaktır. Demir de üzgündür. Ama neyse ki ölmeden önce Yılmaz'la helalleşmiştir.

Çukurova, İstanbullu Yılmaz'a veda ediyor!

Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanmaktadır. Kimsenin onu teselli etmeye gücü yetmez. Yılmaz'ın cenazesini Fikret üstlenir, her şeye o sahip çıkar! Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yer alacaktır. Tüm olan bitene Behice bile üzülmüş gibi yapar ama ona pek inanan da yoktur. Cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken, özellikle Züleyha ve Fekeli, kalplerinin bir parçasını da o mezara gömerler. Yılmaz'ın cenazesi, duası, mevlidi ile Fekeli adına Fikret uğraşırken, Adana'da bambaşka şeyler de olacaktır. Gaffur, artık Almanya işinin sonuna gelmiştir. Gitmek için her şeyi hazırlar, hatta Demir ile bile işleri yoluna koyar. Bu arada, Adana'ya gelen Ümit, otomobili arızalanınca Demir ile tanışacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE...