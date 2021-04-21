Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm izle
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Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm izle
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Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 92. bölümü ardından Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı da yayınlandı. KANAL 7'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm izle

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 92. bölüm FULL İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 93. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 92. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!

Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!

Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların saadetine şahitlik edecektir. Şermin'in canı gönülden koşturduğu davette, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye öyle bir jest yapar ki, herkesin gözü dolar. Ama bu jest bambaşka nedenlerle Müjgan ve Ümit'in içinde yeni nefret dalgalarına yol açacaktır!

Küçük konağa yerleşmesi ile büyük ceza alan Gaffur ne yapsa kendini affettiremez. Yatacak bir yeri de olmayan Gaffur'u Saniye de affetmeyince her gün başka bir yerde uyumaya başlar. Gizlice girip atlarla yarenlik ederek uyuduğu ahırda, alevler içinde gözünü açar! Gaffur'un orada bulunması pek çok başka olaya neden olacaktır!

Tüm olan biten, Fekeli ne kadar tasvip etmiyorum dese de, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde aldı.

Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi
Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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