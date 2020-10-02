Bir Zamanlar Çukurova 67. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm izle
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Bir Zamanlar Çukurova 67. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm izle

02.10.2020 08:28 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:35

Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 66. bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm geçen akşam ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Bir Zamanlar Çukurova 67. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm izle...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 67. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeliler davetsiz misafirle şakınlık yaşar. Züleyha tarafında da işler karışmaya başlar. Heyecanın dorukta olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 67. yeni bölüm fragmanı ise henüz paylaşılmadı. Yeni bölüm fragmanı yayımlandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 67. fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir, Sabahattin'in düğününde Sevda'yı "babasının gerçek eşi ve kendisinin ikinci annesi" olarak takdim ederken, Hünkar da içeri girince, Çukurova'da yine günlerce konuşulacak olaylar başlar. Bu açıklamalara karşı Hünkar'ın da söyleyecekleri vardır!

Düğünün ardından Çukurova'dan ayrılacak olan Sabahattin ve Jülide'nin karşılaşacağı tek olay da "Yaman Hesaplaşması" olmayacaktır! Adana cemiyet hayatına yine bu olay damga vuracaktır.

Bir Zamanlar Çukurova 67. fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm izle

Her evde olduğu gibi, Fekeli konağında da gündemin birinci maddesi Demir ve Hünkar savaşı olsa da, Fekeli'nin konuğu gündemi unutturacaktır. Özellikle "Sevda" konusu ile yakından ilgilenen Behice bile, eve gelen öz yeğen Fikret Fekeli ile şaşkına dönecektir. Fekeli, Ankaralı zannederken peşine düştügü gencin yeğeni olduğunu öğrenince, onu alıp eve getirmiştir ve Behice'nin miras hesapları bozuluyordur.

Tüm Adana Hünkar ve Demir'in düğündeki hesaplaşmalarını konuşurken Behice, Züleyha'nın delirdiğini de dedikodu zincirine ekler. Ancak Gülten bu konuşmaları duyar ve Züleyha'ya anlatır. Züleyha, Gülten'e kendisini vuranın Müjgan olduğunu kimseye anlatmamasını tembihlerken onları dinleyen birinden habersizdirler.

Bir Zamanlar Çukurova 67. fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm izle

Şehir dedikodularla kaynarken, Züleyha'nın sırrı açığa çıkmak üzereyken, Yaman Holding'te de görenleri şaşkına çevirecek şeyler yaşanır! Hünkar Yaman, holdinge yanında Yılmaz ve Fikret ile giriş yapar!Demir'i çıldırtan gelişmeler art arda gelirken, Şermin Demir'i ziyarete gelir! Bu arada şehrin başka bir köşesinde Ankaralılar, Fekeli için bir ferman çıkarmak üzeredir! Tüm olan bitenin üzerine Demir de, Fekeli konağına şok edici bir ziyarette bulunacaktır!

Bir Zamanlar Çukurova 67. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm izle

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