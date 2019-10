Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm

25.10.2019 09:19

Bir Zamanlar Çukurova 41. son bölümü geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Yılmaz ile kaçma girişiminde bulunan Züleyha masumiyetini herkese kanıtlamak için canla başla çalışır. Öte yansan Saniye'nin de hayatı tehlikeye girer. Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 41. BÖLÜM İZLE…

42. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Yılmaz'ın yaşam mücadelesinin yanı sıra Züleyha'nın da aklanma çabasını ekranlara taşıdı. Dizi severler ise Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı, yayımlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir'in geleceği Şermin 'in elindedir ve o gün Hünkar, Yılmaz ile kaçmaya çalışan Züleyha'yı mahkemeye götürmek istemez. Züleyha'nın masum olduğunu bilen tek kişi Haminne olsa da o da hiçbir şey hatırlamaz. Masum olduğunu bir şekilde ispat etmeye çalışan Züleyha, her an kaçabileceği duygusunu da Hünkar'a hissettirmekten vazgeçmeyecektir.

Abisinin hukuksal işlerini takip gitmek için İstanbul'a giden Behice'yi Fekeli yalnız göndermez. Behice, öğrendikleri karşısında bir kez daha yıkım yaşar ve bu duruda tek desteği Fekel'den görecektir. Fekeli, Behice'nin yaşadığı zor durumda onu teselli etmeye çalışırken bir yandan da maddi sıkıntıdan Müjgan'ın dahi haberi olmadan sıyrılabilmek için elinden geleni yapar.

Saniye de evdeki fırtınadan nasibini alır ve merdivenlerden yuvarlanır. Gaffur karısı için per perişan ne yapacağını bilemez, Hünkar ise sağ kolunu bir an yalnız bırakmaz. Bu gelişmede dahi oklar hep Züleyha'nın üzerinde olacaktır.

Şermin, Sabahattin'i tamamen kaybetmek istemezken, bir de onun başhekim olduğunu öğrenir. Artık, boşanmamaya kararlıdır. Şermin şimdi herkese Yaman'ın kim olduğunu göstermenin peşine düşer. Ancak Şermin,Paris'e gitmek için çıktığı yolda kendini hastanede bulacaktır.