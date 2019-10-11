Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm izle Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

11.10.2019 09:27

Bir Zamanlar Çukurova 39. Bölümü ile izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizi Bir Zamanlar Çukurova 39. Bölüm izle ile izleyenleri ekrana kilitledi. Züleyha Hünkar'ı şaşkına çeviriyor ve devamında yaşanan gelişmeler Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu akıllara getiriyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha Hünkar'ı şaşkına çeviriyor

Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor!

Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha, evin hanımı olmaya kararlı. Cezaevine Demir'i ziyarete de gidiyor, Demir'in kurtulması için savcı ile de konuşuyor. Züleyha'ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir'in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. Ama elbette Saniye'nin gözünü Züleyha'dan asla ayırmamasını da tembihliyor.

Behice artık Fekeli konağı'nda

Fekeli, maalesef İstanbul'dan Adana'ya Prof. Dr. Behzat Hekimoğlu'nun kendini vurduğu haberini vermek zorunda kalıyor. Müjgan ve Yılmaz apar topar İstanbul'a giderler ve dönüşlerinde Behice'yi de yanlarında getirirler.

Hala hanım Behice, yeğeni Müjgan'a Yılmaz'ı çok beğendiğini, Fekeli'yi ise tipik Anadolulu bulduğunu söyler. Ama bu bakış açısı, onu Fekeli ile baş başa sohbetleri sevmesinden alıkoymayacak gibidir!

Ve Hünkar Şermin'i bulur… Demir'in kaderi Şermin'in iki dudağı arasında!

Şermin'i ifadesini değiştirmesi için Adana ve civarında göz açtırmadan aratan Hünkar, nihayet onu hamam sefası esnasında bulur! Şermin, kendisine yapacakları bir şey kalmadığını ve artık Yamanlardan korkmadığını söylese de Hünkar, içten içe gözünü korkutmayı başarmıştır.

Züleyha kaçmaya mı karar verdi?

Bir yandan Demir'in yanında yer aldığını gösterse de Züleyha, Yılmaz'ın kendisini hala sevmesinden de çok etkilenmiştir. Şimdi artık Hünkar ona her an kaçacak diye bakarken, aslında Yılmaz ve Müjgan'ın arasında neler olacağına karar verecek kişi de Züleyha'dır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU NE?

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular : Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Melike İpek Yalova, Sibel Taşçıoğlu, Selin Genç, Polen Emre, Mustafa Açılan ve Serpil Tamur ve Kerem Alışık.