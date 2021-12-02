Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 115. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 2 Aralık Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 116. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova bugün 115. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından 116. bölüm fragmanı yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 115. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aşk mı, mantık mı?

Lütfiye'nin başı belaya giriyor

Lütfiye, Fekeli ile ilgili duyduklarını kaldıramayıp rahatsızlanır. Abdülkadir ise Hüseyin'in cinayeti kime itiraf ettiğini bulmak için harekete geçer. Öğrendiklerini yanlış biriyle paylaşmaya kalkan Lütfiye'nin başı büyük bir belaya girer.

Züleyha, Fikret'in aşkını kabullenemiyor

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanır ve yeniden kavgaya tutuşurlar. Hakan, Züleyha'nın karşısına çıkıp Fikret'in ona âşık olduğunu söyler. Züleyha reddedip Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan'ı kırarken, kendisi de Fikret'le ilgili içten içe şüpheye düşer.

Fikret aşk ve mantık arasında kalıyor

Fikret, Züleyha'ya âşık olduğunu kendisi de kabul edince gözü hiçbir şeyi görmez. Çetin'le dertleşirken Züleyha'yı Hakan'dan kıskandığını söyleyen Fikret, duygularını Züleyha'ya itiraf etmek ister. Lütfiye, çıkan dedikodulardan sonra Betül'le evlenmesinin doğru olduğunu söyleyince, Fikret, kalbi ve mantığı arasında kalır.

Fikret tuzağa düşüyor

Fikret, şirketin TIR'larıyla kaçakçılık yapıldığını öğrenince Çetin'le beraber TIR'ları arayıp uyuşturucuyu ele geçirir. Fikret, bu olayın arkasında Mehmet Kara olduğunu düşünür ve onu bitirmeye ant içer. Fikret, Züleyha'ya Mehmet Kara'nın kaçakçılık yaptığını söylerken, kendini korkunç bir tuzağın içinde bulur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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