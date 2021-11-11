Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 112. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Ekranları sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova ATV canlı izle! şeklinde aratıyor. Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 112. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkar? Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı çıktı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 11 Kasım Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 113. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova bugün 112. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından 113. bölüm fragmanı yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 112. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Züleyha cinayet suçlaması ile tutuklanıyor, Hakan şimdi ne yapacak?

Züleyha, Ümit cinayetinden sorguya alınıyor

Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterir. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaşır. Hakan da Fikret de bu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemez. Züleyha kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapılır. Üstelik Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindir. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecektir.

Hakan, Demir'in hisselerini alıyor!

Hakan, Yamanlar Holding'in zararını karşılamayı teklif edince Züleyha buna karşılık Hakan'a hisse vermekte ısrar eder. Betül, Demir'in hissesinin bir kısmının Hakan'a devredildiğini duyunca çılgına döner ve Züleyha ile tartışmaya girer. Demir'in vekili olarak bu devir işlemine izin vermeyeceğini söyleyen Betül, durumu Abdülkadir'e anlatır. Abdülkadir, Hakan oldukça Yamanlardan para koparamayacağını anlar.

Fikret, Züleyha'yı mutlu etmek için çabalıyor

Fikret, Züleyha'nın zor durumda olduğunu öğrenince zararını karşılamak için harekete geçer ve para dolu bir çantayla Züleyha'nın karşısına çıkar. Züleyha, zararı Hakan'ın karşıladığını söyleyince Fikret hayal kırıklığına uğrar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet