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Bir zamanlar bende düşestim

Bir zamanlar bende düşestim
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Başarılı sanatçı Sevcan Orhan sosyal medyada yayınladığı görüntülerle herkesi tebessüm ettirdi. İşte detaylar…

Yaklaşık beş yıl önce konser için gittiği Avustralya'da çektirdiği retro fotoğrafları instagram hesabında yayınlayan güzel sanatçı, "Bir zamanlar bende düşestim" notuyla ise herkesi tebessüm ettirdi.

19.yy kıyafetleri ile çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı paylaşımı dakikalar içinde binlerce kişi tarafından beğenilen Sevcan Orhan, sokak hayvanlarının maruz kaldığı vahşetin canını çok sıktığını ve bu eski fotoğraflarla moral paylaşımı yapmak istediğini de dile getirdi.

Bir zamanlar bende düşestim

Bir zamanlar bende düşestim

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