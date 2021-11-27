Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Antalya'nın Tarihine Işık Tutacak

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Vali Ersin Yazıcı, Antalya'nın tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşıyan "Bir Zamanlar Antalya Müzesi"nin açılışını gerçekleştirdi. Kepez Dokumapark'ta inşaa edilen müze 8 dilde 2 bizden fazla eserle ziyaretçilerini bekliyor.

Vali Ersin Yazıcı, Kepez Belediyesi'nin eski Dokuma Fabrikası'nın yönetim ve idare binasını şehir müzesine dönüştürerek yaptığı, Antalya'nın tarihine ışık tutacak "Bir Zamanlar Antalya Müzesi"nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Vali Yazıcı'nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Tuğba Vural Çokal ve Mustafa Köse, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Antalya Tarihi İçin Önemli Bir Müze

Açılış töreninde müzenin Antalya için önemine değinen Vali Ersin Yazıcı, Antalya'nın tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşıyan, tarihine ışık tutan müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek ziyaretçilerini kent tarihinde büyüleyici bir yolculuğa çıkaran bu örnek müzeyi görmeye herkesi davet etti.

Antalya'da 6 yıllık bir çalışmanın ardından açılan "Bir Zamanlar Antalya Müzesi", 2 binden fazla eserle kent tarihini anlatıyor. Toplamda 2 bin metre kare sergi alanı ve 20 salondan oluşan müzede, kentin sosyal yaşamı, turizmi, tarımı, yemek kültürü, gelenek ve görenekleri, Yörük kültürü, yemek kültürüne ait eserler yer alıyor. Kentin önemli değerleri ve hikayelerinin anlatıldığı müze, engelsiz ve aynı zamanda ekolojik (doğa dostu) özelliklere sahip.

Müzede, yerli ve yabancı konukların sesli rehber eşliğinde 8 farklı dilde müzeyi gezme imkanı bulunuyor. Antalya'nın tarih öncesi, Roma ve Bizans dönemleri, Selçuklu dönemleri, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi, belediye tarihi, ekonomi tarihi, geleneksel sanatları, kentin en önemli sanayisi Pamuklu Dokuma Fabrikası, ticaret ve sanayisi, florası, coğrafyası, zeytin tarihi, narenciye, üzüm, pamuk, ipek böceği, tarım, hayvancılık, seracılık gibi mutfağından evlerine, sağlıktan spora kadar kentin her yönüne ışık tutan eserleri müzede bulmak mümkün. Bir Zamanlar Antalya Müzesi Açılış 01 Bir Zamanlar Antalya Müzesi Açılış 02 Bir Zamanlar Antalya Müzesi Açılış 03 Bir Zamanlar Antalya Müzesi Açılış 04

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