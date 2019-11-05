"Bir Yudum İnsan"

05.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:22

Öğrenciler tarafından büyük ilgi ile karşılanan yönetmen konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen programda "Cumhuriyet ve Atatürk" belgesel ile öğrenciler cumhuriyetin kuruluş yıllarına kısa bir gezinti gerçekleştirdi. Yakın tarihimize ışık tutan belgesel öğrenciler tarafından büyük beğeni toplarken, neden Cumhuriyet Bayramlarımızın daha coşkulu kutlanması gerektiğini öğrencilere bir kes daha hatırlattı.

Söyleşi kısmında Özgentürk'ün kendi hayatından kesitlerinde yer aldığı Sunay Akın'ın hazırladığı belgesel gösterimine yer verildi. Özgentürk, okumaya babasının kendisine hediye ettiği kitap ile başladığını ve ardından okumaktan büyük keyif alarak devam ettirdiğini yazarlık ve gazetecilik hayatının bu şekilde başladığını öğrencilere aktardı. " Günlük tutun, gördüğünüz bir olayı kaydedip altına kendi yorumlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi yazın, bu mühendisinde, doktorunda, deprem bilimcinin de işine yarar. Neden biliyor musunuz? Üniversiteden mezun olduğunuzda iş veren sizin mühendisliğinizi keşfedemez ki test edemez ki diyaloğunuzu ve muhabbetinizi test eder, nasıl kullanıyorsunuz Türkçeyi, kendinize özgüveniniz var mı? Birkaç tane muhabbet eder, sizin kitaplar okuyup okumadığınızı, sosyal durumunuzu, hobilerinizi sorar, iletişim becerileriniz ölçer bu yüzden okuman, yazmak, yorum yapabilmek, sizi diğerlerine farklı kılar." dedi.

Söyleşinin ardından kitaplarını imzalayan Özgentürk öğrenci ve öğretmenlerden yoğun ilgi gördü. Program sonunda Sakarya Doğa Koleji Kurucusu Kenan Taçyıldız TEMA Vakfı aracılığıyla Özgentürk adına bağışladığı fidanların sertifikasını hediye ederek; öğrenci, öğretmen ve idarecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Bültenler