Bir YouTuber, Minecraft'ı Daha Önce Hiç Görmediğiniz Bir Şekle Soktu (Video)

Gelmiş geçmiş en popüler oyunlardan olan ve bir zamanlar kaybettiği popülerliği tekrardan kazanan Minecraft, SethBling isimli bir YouTuber tarafından yeniden tasarlandı. Açık dünya oyunundaki oynanış tamamen değiştirilerek iki boyutlu bir hal aldı ancak hepsi bununla sınırlı değil.

Tüm Minecraft dünyasını oyundaki sandıklardan birinin içerisine sığdıran YouTuber, oyunu sandık içerisinden oynama imkanı sundu. Kazı yapabildiğiniz, kaynak toplayabildiğiniz hatta alet yapabildiğiniz sandık aracılığıyla yerinizden hareket etmeden tüm dünyayı gezebiliyor, aynı zamanda etrafınızda neler olduğunu da görebiliyorsunuz.

Sandık içerisindeki sandık ile envanterinize ulaşabildiğiniz sistemde elde ettiğiniz tüm materyaller de size geri dönüyor. Oynanış videosunda sistemin kısıtlı olduğundan bahseden YouTuber, fikrin oldukça yararlı olduğunu eklemeyi de unutmadı.

Videoyu izlemek için aşağıdaki videoyu kullanabilir, sistemi indirmek için bağlantıyı takip edebilirsiniz.