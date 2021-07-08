Bir YouTuber'ın Bozuk iPhone 8'i iPhone 12'ye Nasıl Dönüştürdüğünü İzleyin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir YouTuber'ın Bozuk iPhone 8'i iPhone 12'ye Nasıl Dönüştürdüğünü İzleyin

Bir YouTuber'ın Bozuk iPhone 8'i iPhone 12'ye Nasıl Dönüştürdüğünü İzleyin
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Apple, yeni iPhone 12 serisi ile kenarları kare olan yeni bir tasarımı piyasaya sürmüştü.

, yeni iPhone 12 serisi ile kenarları kare olan yeni bir tasarımı piyasaya sürmüştü. Üstelik şirketin yaklaşmakta olan iPhone 13 serisi ile yeni bir tasarıma geçmesini de beklemiyoruz. Ancak yeni tasarıma henüz görmediyseniz veya sahip değilseniz, bir YouTuber'ın bozuk bir iPhone 8'i iPhone 12'ye benzer şekilde kare kenarlı, çalışan bir iPhone'a dönüştürdüğünü öğrenince çok şaşıracaksınız.

'ın iPhone 12 serisi oldukça iyi alınmış ve önceki modellere göre çok sayıda önemli eklemeler yapılmış.

Bununla birlikte, öne çıkması için Apple, tasarımı yuvarlak kenarlardan kare kenarlara kaydırdı. 6.1 inçlik iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ile iPhone 12 Pro Max satışlar açısından iyi performans gösterirken, beklenenden düşük talep nedeniyle iPhone mini üretimi kesintiye uğramak zorunda kaldı.

Şimdi YouTube kanalı Tech Ninja'nın bozuk iPhone 8'i iPhone 12 tasarımını benimsemek için nasıl dönüştürdüğünü izleyin.

YouTuber'ın bozuk iPhone 8'ini düzeltmesini görmek oldukça ilginç. Parçalanmış iPhone 8'in nasıl parçalara ayrıldığı ve tüm iç aksamlarının nasıl açıldığı, aşağıdaki videoda görülebilir. üçüncü taraf konutlarına yerleştirildi. Bu, iPhone 12'nin kasasına benzeyen, iPhone 8 için tasarlanmış özel bir muhafazadır.

Tüm klipsler, vidalar ve iç kısımlar çıkarıldı. YouTuber, hassas parçalara zarar vermemek için onları yeni iPhone muhafazasının içine büyük bir özen ve hassasiyetle yerleştirdi. Daha sonra ise, tüm işlemi mümkün kılan özel araçlardan maksimum seviyede yararlanarak iPhone 12 iç kısmına iPhone 8'in parçalarını yerleştirdi.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sezen Aksu Şeyma Subaşı İbrahim Selim
Spor Diego Arda Turan Mustafa Denizli Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir YouTuber'ın Bozuk iPhone 8'i iPhone 12'ye Nasıl Dönüştürdüğünü İzleyin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:54:12. #1.15#

title