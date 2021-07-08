Bir YouTuber'ın Bozuk iPhone 8'i iPhone 12'ye Nasıl Dönüştürdüğünü İzleyin

Apple, yeni iPhone 12 serisi ile kenarları kare olan yeni bir tasarımı piyasaya sürmüştü.

, yeni iPhone 12 serisi ile kenarları kare olan yeni bir tasarımı piyasaya sürmüştü. Üstelik şirketin yaklaşmakta olan iPhone 13 serisi ile yeni bir tasarıma geçmesini de beklemiyoruz. Ancak yeni tasarıma henüz görmediyseniz veya sahip değilseniz, bir YouTuber'ın bozuk bir iPhone 8'i iPhone 12'ye benzer şekilde kare kenarlı, çalışan bir iPhone'a dönüştürdüğünü öğrenince çok şaşıracaksınız.

'ın iPhone 12 serisi oldukça iyi alınmış ve önceki modellere göre çok sayıda önemli eklemeler yapılmış.

Bununla birlikte, öne çıkması için Apple, tasarımı yuvarlak kenarlardan kare kenarlara kaydırdı. 6.1 inçlik iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ile iPhone 12 Pro Max satışlar açısından iyi performans gösterirken, beklenenden düşük talep nedeniyle iPhone mini üretimi kesintiye uğramak zorunda kaldı.

Şimdi YouTube kanalı Tech Ninja'nın bozuk iPhone 8'i iPhone 12 tasarımını benimsemek için nasıl dönüştürdüğünü izleyin.

YouTuber'ın bozuk iPhone 8'ini düzeltmesini görmek oldukça ilginç. Parçalanmış iPhone 8'in nasıl parçalara ayrıldığı ve tüm iç aksamlarının nasıl açıldığı, aşağıdaki videoda görülebilir. üçüncü taraf konutlarına yerleştirildi. Bu, iPhone 12'nin kasasına benzeyen, iPhone 8 için tasarlanmış özel bir muhafazadır.

Tüm klipsler, vidalar ve iç kısımlar çıkarıldı. YouTuber, hassas parçalara zarar vermemek için onları yeni iPhone muhafazasının içine büyük bir özen ve hassasiyetle yerleştirdi. Daha sonra ise, tüm işlemi mümkün kılan özel araçlardan maksimum seviyede yararlanarak iPhone 12 iç kısmına iPhone 8'in parçalarını yerleştirdi.

Kaynak: Turkmmo