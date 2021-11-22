DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir yolcu, tartıştığı halk otobüsü şoförü ve yakınları tarafından darbedildi.

İddiaya göre, Gebze ilçesinde yaşayan Şenol Bayraktar (45), 18 Kasım'da sabah işe gitmek için beklediği yerde halk otobüsünün durmaması üzerine gelen başka otobüsün şoförüne durumu şikayet etti.

Durmadığını öne sürdüğü otobüs şoförüne hakaret etmesi üzerine Bayraktar, o kişinin babası olduğunu söyleyen sürücüyle tartıştıktan sonra araçtan indirildi.

Daha sonra başka bir halk otobüsüne binen Bayraktar, Dilovası'nda araçtan indiği sırada otobüs şoförü ile 4 kişi tarafından darbedildi.

Diğer yolcuların ayırdığı kavgada elmacık kemiğinde çatlak oluşan ve gözleri moraran Bayraktar, kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, otobüsten inmek istediği sırada iki kişinin kafasına vurduğunu belirterek, "Sonra otobüs şoförü de vurmaya başladı, sonra beni indiren şoför geldi, bana vurmaya başladı. Elimle yüzümü kapattım, müdahale yapamadım çünkü 4-5 kişilerdi. Yolcular olmasaydı ne olurdu bilmiyorum." diye konuştu.

Hastaneye gittiğini ve rapor aldığını anlatan Bayraktar, emniyette bu kişiler hakkında şikayette bulunduğunu kaydetti.