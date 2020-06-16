Bir yıllık emeğini kurtarmak için traktörle ateşin içine daldı
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Bir yıllık emeğini kurtarmak için traktörle ateşin içine daldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ekili arazilerde yangın çıkarken, tarla sahibi ekinini kurtarmak için traktörle alevlerin içine daldı.

Bir yıllık emeğini kurtarmak için traktörle ateşin içine daldı
16.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:37

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ekili arazilerde yangın çıkarken, tarla sahibi ekinini kurtarmak için traktörle alevlerin içine daldı.

Yangın, ilçeye bağlı Dilekli Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz hasadı yapılmamış arpa ve buğday ekili tarlalarda belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri ile çevredeki mahalleliler traktörlerle ve kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışırken, itfaiye de çağrıldı.

Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan tarla sahibi bir vatandaş, traktörüyle alevlerin içine daldı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Korkuya neden olan yangın, itfaiye ekipleriyle birlikte 20 traktör ve çok sayıda vatandaşın 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 200 dönüm ekili alanın yandığı iddia edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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