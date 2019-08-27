27.08.2019 11:14

Bir yıllık emeğe, tüfekli koruma

Manisalı çiftçiler sergideki üzümlerini yaban hayvanları ve hırsızlara karşı tüfekle koruyor

Kurutulmak için sergilenen üzümlerin başında nöbet bekleyen Muharrem Sevinç:

"Sermayemiz ve ekmeğimiz burada olduğu için başında beklemeye mecburuz"

Daha önceki senelerde çevre bağlarda yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı önlem aldıklarını kaydeden üretici Halil Başkentli:

"Çevremizdeki bağlarda daha önceki senelerde hırsızlık olayları olmasından dolayı böyle bir tedbir aldık."

MANİSA - Manisa'da bin bir zahmet ve emeğin ardından kuruması için düz alanlara serilen dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümlerini hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı korumak isteyen çiftçiler, tüfekleriyle geceleri nöbet tutmaya başladı.

Dünyaca ünlü Sultaniye üzüm hasadı ile birlikte Türkiye'nin yüzde 90'ından fazlasını karşılayan Manisa Ovası, yılın en hareketli günlerini yaşamaya başladı. Kış aylarında budamasından, ilaçlaması, sulaması ve yapraklarının toplanmasına kadar bin bir zahmetle ve emekle yetiştirilerek, hasadına başlanılan üzümler, kurutulma işlemi için belirlenen tarlalardaki düz alanlara serildi. Metrelerce uzanan sergilerin üzerinde güneşe bırakılan üzümler, Gediz Ovası'nda rengarenk görüntülerin oluşmasını sağladı. Yaklaşık iki hafta daha serili bir şekilde kalması beklenilen üzümler, gece saatlerine kadar devam eden çalışmalar sonrası traktör yardımıyla kaldırılıyor.

Üzümlerini hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı korumak isteyen çiftçiler, tüfekleriyle geceleri nöbet tutmaya başladı. Kurutulmak için sergilenen üzümlerin başında nöbet bekleyen Muharrem Sevinç, "Üzümü bekliyoruz. Koca yıl boyunca verdiğimiz hizmetin karşılığını alabilmek için, domuz ve hırsızlardan korumaya çalışıyoruz. Sermayemiz ve ekmeğimiz burada olduğu için başında beklemeye mecburuz" diye konuştu.

Üreticilerin fiyat beklentisi sürüyor

Şehzadeler ilçesindeki Çamköy mevkisindeki üzüm sergisinde nöbet bekleyen bir başka üretici Halil Başkentli ise, "Bin bir zorluklarla yetiştirdiğimiz, kışın budamasından başlayarak, daha sonra ilaçlaması, sulaması ve yapraklarını toplamasının sonunda Ağustos ayının 20'sinde kesimine başladık. Üzümü, kuruması için sergiliyoruz. Bu zahmetlerle yetiştirdiğimiz ürünümüz ihracat ürünü olmasından dolayı ciddi olarak Manisa ekonomisine kaynak sağlayıp iyi bir fiyatla satılması için hem tüccarlarımızdan hem de hükümetimizden bekliyoruz. Koruma amaçlı olarak da burada geceleri sergimizde bulunuyoruz. Gündüzleri üzüm kesiyoruz, geceleri de sergide üzüm kaldırıyoruz. Gece geç saatlerden biten çalışmaların ardından ise çalışanlarımız koruma amaçlı olarak sabaha kadar sergide duruyorlar. Çevremizdeki bağlarda daha önceki senelerde hırsızlık olayları olmasından dolayı böyle bir tedbir aldık" diye konuştu.

Kaynak: İHA