"Bir yıldız doğuyor" projesinde sona yaklaşıldı Afyonkarahisar'da, iş insanı ve "Bir Yıldız Doğuyor" çalışmasının koordinatörü Hüseyin Özharputlu'nun girişimiyle başlatılan, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyon Eğitim Vakfı, Klasik Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü'nün...

Afyonkarahisar'da, iş insanı ve "Bir Yıldız Doğuyor" çalışmasının koordinatörü Hüseyin Özharputlu'nun girişimiyle başlatılan, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyon Eğitim Vakfı, Klasik Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü'nün desteklediği projede sona yaklaşıldı.

Proje kapsamında 1971 model klasik Mercedes marka otomobil, iş insanları ve gönüllü hayırseverlerin desteği ile yenilendi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın giriş katında sergilenen otomobil, açık artırma usulü ile satılacak, satıştan elde edilen gelir ise Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlanarak, ihtiyaç sahibi gençlere umut ışığı olacak.

Bir Yıldız Doğuyor Projesi çerçevesinde yenilenen otomobil için açık artırmanın 14 Haziran 2020 tarihinde, Klasik Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü ve Kulüp üyelerinin de katılımıyla büyük bir törenle yapılması planlanmıştı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla bu açık artırmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Kaynak: AA