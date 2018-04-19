'Bir Yıldız Batıyor' 19 Nisan'da Oyun Atölyesi'nde!

Oyun, bir tiyatrocunun başarı ve şöhreti yakalama, sonra da bunlarla baş etme çabalarını konu ediniyor.

Mıhçı, taşradan İstanbul'a gidip oyunculuğu meslek edinen ve hiç ummadığı bir iş ile şöhreti yakalayan Gökhan Sayın'ın hikayesini yer yer tek başına, yer yer de kuklasıyla birlikte anlatıyor.

Yapımcılığını 3kulak Prodüksiyon'un üstlendiği bu tek perdelik komedi; sinema, dizi ve reklamlardan aşina olduğumuz Mıhçı'nın tek başına sahne aldığı ilk oyun.