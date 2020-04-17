Bir yılda sattıklarını bir ayda sattılar
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Koronavirüs, Bilecik, Güncel

Bir yılda sattıklarını bir ayda sattılar

Bilecik'te pazar tezgahların zam şampiyonu kırmızı pancar olurken, bunun nedeninin Korona virüs Covid-19 mücadele kapsamında bağışıklık sistemini güçlendirmesi olduğu belirtiliyor.

17.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:40
Bir yılda sattıklarını bir ayda sattılar

Bilecik'te pazar tezgahların zam şampiyonu kırmızı pancar olurken, bunun nedeninin Korona virüs Covid-19 mücadele kapsamında bağışıklık sistemini güçlendirmesi olduğu belirtiliyor.

Bilecik'te her hafta pazartesi günü merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarın zam şampiyonu yüzde 100 lük fiyat artışı ile kırmızı pancar oldu. Kırmızı pancarın bağışıklık sitemine iyi geldiğini anlatan pazarcı Beytiye Yıldız, "Geçtiğimiz haftalarda bu sebzenin kilo fiyatı 5 TL idi Şuan yüksek talep olmasından dolayı fiyatı 10 TL'ye çıktı. Bunun sebebi doktorların Korona virüs Covid-19 salgını için bağışıklık siteminin iyi olması ve kırmızı pancarın bağışlık sistemine iyi geldiğini söylemesi sonrası oldu. Bu açıklama sonrası herkes kırmızı pancara akın etti. Talep artınca fiyatlarda arttı. Bir yılda sattığımız kırmızı pancarı burada bir ayda sattık" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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