Bir yılda ödenecek dış borçlar 190.4 milyar dolar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir yılda ödenecek dış borçlar 190.4 milyar dolar

Bir yılda ödenecek dış borçlar 190.4 milyar dolar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Orijinal vadesine bakılmaksızın, Nisan sonu itibarıyla vadesine 1 yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku 190.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Orijinal vadesine bakılmaksızın, Nisan sonu itibarıyla vadesine 1 yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku 190.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, söz konusu stokun 18.2 milyar dolarlık bölümü, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyordu. Toplam stok içinde kamu sektörünün payı yüzde 20.5, Merkez Bankası'nın payı yüzde 12.5, özel sektörün payı da yüzde 60 düzeyindeydi.

Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan sonunda, geçen yılın sonuna göre yüzde 4.5 artışla 144.7 milyar dolara yükseldi.Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.0 artarak 58.5 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 5.5 artarak 62.3 milyar dolara yükseldi.Aynı dönemde, bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 2.5 azalarak 8.7 milyar dolara, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0.1 azalarak 20.1 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 4.5 artışla 13.8 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da aynı dönemde yüzde 1.5 artışla 16 milyar dolara, ithalat borçları da yüzde 6.2 artarak 56.7 milyar dolara yükseldi.Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 3.5 artarak 26.6 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3.2 artarak 94.3 milyar dolara yükseldi.Alacaklı bazında; parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 5.0 artarak 64 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4.1 artarak 80.2 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli tahvil ihraçları 2020 yıl sonundaki 464 milyon dolardan, Nisan sonu itibarıyla 424 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 177 milyon dolar düzeyindeydi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Altının gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Merkez Bankası: 'Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla...
Merkez Bankası: "Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Seda Sayan Şeyma Subaşı Merve Dizdar
Spor Gareth Bale Burak Yılmaz Roland Garros Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir yılda ödenecek dış borçlar 190.4 milyar dolar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 11:03:59. #1.15#

title