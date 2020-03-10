Bir yılda bin çocuk robotik kodlama öğrendi
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Bilgisayar, Kağıthane, Güncel

Bir yılda bin çocuk robotik kodlama öğrendi

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı yaşam beceri atölyelerinde son bir yılda bin kadar çocuğa ücretsiz olarak Robotik Kodlama öğretildi.

10.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:33
Bir yılda bin çocuk robotik kodlama öğrendi

Cep telefonu, bilgisayar hatta araba, uçak gibi tüm elektronik mekanizmalarla çalışan nesnelerin, doğru ve sürekli çalışmasını sağlayan programlama diline 'kodlama' deniyor. Örneğin telefonunuzda mesajlarınıza bakmak istediğinizde mesajlar simgesine dokunursunuz ve mesaj kutunuz açılır. İşte burada telefonunuza mesajların açılması gerektiğini söyleyen şeyin adı 'kodlama'dır. Robotik Tasarım ve Kodlama robotun bütün malzemelerini, bileşenlerinin bir araya getirilmesini, yazılım programının hazırlamasını ve yüklemesini ön gören sistemdir. Bugün insansız hava ve kara araçlarının temelinde yine Robotik Kodlama var.

Geçmişte insan emeği ile yapılan birçok iş artık günümüzde otomasyon programları ve robotlar aracılığıyla yapılıyor. Dijitalleşen çağda artık fabrikalar Robotik Kodlama sayesinde daha fazla ve hatasız ürün üretebiliyor.

Kağıthane Belediyesi bu farkındalıktan hareketle ilçede 5 farklı mahallede hizmete sunduğu yaşam beceri atölyelerinde son bir yılda bin kadar çocuğa Robotik Kodlama öğretti. Haftanın 6 günü eğitimlerin devam ettiği atölyelerde çocuklar öncelikle Lego setleriyle robotlarını tasarlıyor. Sonrasında elektronik devreler yardımı ile kodlama dillerini kullanarak; ortamı algılayabilen ve algıladığı durumu yorumlayıp karar veren robotlar üretiyorlar. Yaşları 9 ile 18 arasında değişen çocuklar bu atölyelerde; bağımsız hareket edip çarpmadan ilerleyen, labirentten çıkan, piyano çalabilen, merdiven çıkabilen, uzaktan kumandayla hareket edip renkleri ayırt edebilen robotları rahatlıkla üretebiliyor.

''Teknolojide sıfır bağımlılık için çalışıyoruz''

Kendisi de ayrıca Bilgisayar Mühendisi olan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Türkiye'nin artık insansız hava aracı, elektrikli otomobil, insansız denizaltı, uçak gemisi yapabilecek kabiliyette olduğunu vurgulayarak, ''Türkiye'nin teknolojide dışa sıfır bağımlı olması için çalışıyoruz. Kağıthane'nin ara sokaklarında artık çocuklar robot üretiyor, kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Teknoloji üreten ülke olma yolunda biz de çocuklarımızı eğiterek destek oluyoruz. İnanıyorum ki çocuklarımız büyüdüklerinde ülkemizi uzayda temsil edecekler. Bugün dünyanın en büyük devletleri artık uzayda söz sahibi olmak için yarışıyor.'' dedi.

Kaynak: Bültenler

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