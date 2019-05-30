Bir yılda bin 774 trafik kazası

Bir yılda bin 774 trafik kazası

Sivas'ta bir yıl içerisinde bin 774 trafik kazası meydana geldi.

Bir yılda bin 774 trafik kazası

Sivas'ta bir yıl içerisinde bin 774 trafik kazası meydana geldi.

Sivas'ta 2018 yılı içerisinde çeşitli sebeplerle bin 774 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 84 kişi hayatını kaybederken 3 bin 454 kişi ise yaralandı. 31 kişi olay yerinde 53 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti. - SİVAS

Kaynak: İHA
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