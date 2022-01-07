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Bir yılda 78 adet tarihi eser ele geçirildi

Bir yılda 78 adet tarihi eser ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2021 yılı içerisinde 78 adet tarihi eser ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2021 yılı içerisinde 78 adet tarihi eser ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında il genelinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar kapsamında 24 bin 440 adet makaron, 25 adet silah, 78 adet tarihi eser, 230 paket kaçak sigara, 5 kilo 390 gram sahte deterjan, 1 kilo 565 gram sahte gıda maddesi, 1 kilo 603 gram sahte temizlik maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alınırken olaylarla ilgili yakalanan şahıslar hakkında da yasal işlem yapıldı.

(Cihan Kizir-İHA)

Bir yılda 78 adet tarihi eser ele geçirildi

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