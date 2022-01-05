Bir yılda 65 bin ton asfalt

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı asfalt ekipleri 2021 yılı içerisinde 65 bin 812 ton sıcak asfalt, 14 bin 698 ton beton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 2021 yılında planlanan program dahilinde birçok mahallede sokak ve caddelerde asfalt, bordür ve parke uygulaması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda 2021 yılı içerisinde 38 bin 229 metrekare beton parke taşı tamiri, 13 bin 752 metrekare beton parke taş imalatı, 2 bin 628 metrekare beton bordür tamiri ve 13 bin 752 metrekare beton bordür imalatı gerçekleştirildi.

Yine 2021 yılı içerisinde 65 bin 812 ton sıcak asfalt üretimi yapıldı. Bu değer 5 metre genişliğinde toplam 55 kilometre yola eş değer. Beton asfalt üretimi ise 14 bin 698 ton olarak gerçekleştiği ifade edildi. Bu değerin 39 bin 457 metrekarelik yola eş değer olduğu belirtildi. - KÜTAHYA